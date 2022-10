Sedena fue hackeada por otro grupo desde julio pasado: Andrés Velázquez

El hackeo no está orientado únicamente a Sedena, los hacktivistas comprometen los sistemas de seguridad para filtrar información sensible de cómo los estados hacen uso de estos recursos para someter a los pueblos, no buscan un beneficio económico, afirma Andrés Andrés Velázquez.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el presidente y fundador de MaTTica, empresa de Ciberseguridad Estratégica, dijo que Colombia, Chile, Guatemala y El Salvador han sido hackeados, de este último, los hackivistas de Guacamaya tiene cuatro terabytes de información, y seis de México.

Aseguró que Guacamaya no han hecho completamente pública la información que tiene de México, que consta de correos electrónicos y archivos adjuntos, solo han liberado 26 documentos, adjuntos que "demuestran -ellos mismos lo dicen- cómo Sedena está investigando amenazas a la seguridad nacional en vez de investigar al crimen organizado y otras amenazas reales".

Actualmente, dijo se sabe que el correo de Sedena fue vulnerado por un error en el software "lo que podría indicar que Sedena no hizo las actualizaciones de software cuando lo debió haber hecho"

Los propios hackers afirman que hay otras personas, otros grupos que entraron desde el 5 de julio de este año y que también estuvieron descargando información, y les preocupa quién tenga esa información, señaló.