Hackeo a Sedena, una noticia brutal: Carlos Bravo Regidor

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó durante una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, que la información sobre su estado de salud puesta expuesta tras un ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional, es cierta. Carlos Bravo Regidor, expresó preocupación respecto a lo que significa una filtración de esa magnitud.

“De entrada el hackeo en sí mismo es una noticia brutal, sobre todo en el contexto del proceso que se ha hecho llamar “ de militarización”, además de lo que pasa con Ayotzinapa, etc. No deja de ser muy inquietante que la propuesta de este Gobierno sea entregar a las fuerzas armadas el control de la seguridad pública cuando estas no puedan ni siquiera asegurar la información que tienen en sus computadoras”, explicó.

Además, lamentó que exista una postura muy renuente a corregir y a aceptar contrapropuestas y, agregó que de entrada, deben explicar cómo es posible que esto haya pasado, porque eso genera muchas dudas de si realmente se pueden hacer cargo de la seguridad nacional.

“Empezará a circular muchísima información que no ha sido pública y cuántas cosas habrán ahí. Que el presidente reaccione con Chico Ché me parece una suerte de frivolidad, una provocación y una demostración de incapacidad. El hecho de que esté enfermo, no incapacita a AMLO, lo incapacita que no pueda procesar está información de manera más democrática y civilizada. Lo que tenemos es que su gobierno lo ocultó y mintió”, concluyó.