Abogados de José Rodríguez Pérez confían en Gertz Manero

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno de México, Alejandro Encinas, aseguró que un juez dictó formal prisión a tres militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez, por su supuesta participación en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Sin embargo, sus abogados aseguran que hay falta de evidencias, y no coinciden las acusaciones con lo presentado en el informe.

“Lo que Encinas dijo es que nuestro cliente habría ordenado la muerte de seis personas. Juan dice que el Capitán Crespo y el entonces coronel eran pagados por la delincuencia organizada para realizar cosas que no indican nada y que hoy por ser testigo protegido, Juan puede decir cualquier cosa. Además, no sabemos a ciencia cierta si hubo más órdenes de aprehensión, pero si las hubo, FGR debería hacer un buen análisis al respecto”, detalló.

Por otro lado, denunció que el juez de la causa no les ha permitido (ni parece tener intenciones de hacerlo) ver el expediente y por lo tanto, no pueden ejercer el derecho debido de defensa.

“Esto obedece a una negociación donde hay beneficios por declarar lo que declaró, hay que preguntarnos por qué. Las filtraciones no forman parte del proceso pero el generar un efecto corruptor al haberlo investigado sin ser autoridad, además de ser juzgado por mandar a matar a los estudiantes es lo que genera el efecto”, explicó.

Reiteró que las pruebas, si es que existieran, deben ser presentadas en el proceso penal, donde además se debe comprobar lo que se dice. Como resultado de cómo se ha presentado el caso con su cliente, ambos aseguraron que iniciarán acciones legales contra quien sea, en caso de que corroboren la comisión de un ilícito.

“Encinas está actuando políticamente. Nosotros queremos una defensa técnica y dedicarnos a defender. La política no les va a dar su libertad. No consideramos que sean perseguidos políticos, consideramos que son víctimas del tiempo y de la política. Desde el principio, mis clientes se presentaron de manera voluntaria. Nosotros estamos haciendo esto pro bono, no hemos cobrado un solo peso por esto”, agregó.

Finalmente, declararon que Ayotzinapa es un asunto que duele a todos los mexicanos y que confían en el Fiscal Gertz Manero para que se esclarezca el asunto.