En Italia no cambia nada más que la retórica con Meloni: Dr. Stéphan Sberro

Triunfantes, los ultraderechistas italianos alcanzaron la mayoría en el nuevo Parlamento y eso preocupó socialmente en todo el mundo. Sin embargo, el jefe del departamento de estudios internacionales del ITAM, el Dr. Stéphan Sberro, dijo que es exagerado pensar que regresó el fascismo a Italia.

“En realidad sí es un gobierno de derecha extrema y preocupa que solamente hayan felicitado países regidos de extrema derecha, pero hay que matizar que no cambiarán muchas cosas en Italia y no habrá cambios internacionales en particular. No veremos cambios en cuanto a Ucrania, ni acercamientos a Putin”, explicó.

Además, aseguró que se trata de una postura histórica y que es preocupante su manifestación por Mussolini aunque en su programa no aparezca nada de esto.

“En términos de migración son probables posturas estridentes pero existen leyes europeas, italianas y en realidad más allá de la retórica no cambiará gran cosa. Si a caso, pueden endeudar más a Italia con el populismo pero nada más”, finalizó.