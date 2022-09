Travis (the band) is in da house!

Travis (the band) tendrá un concierto especial por el aniversario #20 de su álbum “The Invisible Band”, el 8 de octubre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.

Aunque todavía escribía canciones para todos los álbumes de Travis, Fran Healy se tomó un descanso de ser el único compositor después de que su hijo, Clay, naciera en 2006.

Healy lanzó su álbum debut como solista, Wreckorder, en 2010, que incluía a Paul McCartney en el bajo, regresó al papel en 10 Songs en el 2020.

UN POCO SOBRE TRAVIS (THE BAND)

Los miembros son Fran Healy (voz y guitarra), Andy Dunlop (guitarra), Dougie Payne (bajo) y Neil Primrose (batería). La banda se conoció en la escuela de arte.

Esta banda escocesa solía practicar en el Horseshoe Bar de Glasgow. El propietario les dejó usar la habitación encima de la barra gratis. Pasaron por varios nombres antes de llegar a Travis, incluidos Glass Onion y Red Telephone Box. Se decidieron por Travis después de ver la película «Paris, Texas» y nombrarse a sí mismos en honor al personaje de Harry Dean Stanton, Travis Henderson.

Tienen 9 álbumes, Steve Lillywhite, quien produjo los primeros tres álbumes de U2, produjo el debut de Travis, Good Feeling (1997). Noel Gallagher de Oasis se convirtió en fanático de Travis cuando la banda escocesa le abrió a Oasis en su gira «Be Here Now» en 1997. Healy también hizo referencia al omnipresente éxito «Wonderwall» (y tomó prestados los acordes) en la versión de Travis «Writing To Reach». Tú.».

Healy hizo llorar a Liam Gallagher de Oasis cuando le tocó la canción «Luv» de The Man Who, Fran Healy escribió las canciones de su tercer álbum “The Invisible Band” hace 20 años.“The Invisible Band” fue el mejor álbum británico del año (Q Awards) y también fue nominado en los Brit Awards al mejor álbum del año junto con el premio Video of the Year por su primer sencillo “Sing”.

ALGUNAS DE SUS CANCIONES HAN APARECIDO EN SERIES Y PELÍCULAS

La canción «Follow the Light» aparece en la película Crossroads de 2002. «Flowers in the Window» aparece en la película de 2004 Saved!, en el episodio de la segunda temporada de Merseybeat (2002) y como música de fondo durante una escena del especial de Navidad de Only Fools and Horses de 2002 «Strangers on the Shore».

La canción «Sing» aparece en la película de 2002 Mr. Deeds y en el especial de Navidad de Only Fools and Horses de 2003 «Sleepless in Peckham». «Side» se puede escuchar brevemente en el episodio de la segunda temporada de The Office titulado «Email Surveillance».

«Humpty Dumpty Love Song» apareció en el segundo episodio de la serie Heartland de TNT

Fran Healy, Vocalista de la banda “Travis”