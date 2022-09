La renuncia de Paz al PAN huele a traición: Rementería

Al senador Raúl Paz le ofrecieron cosas que nosotros no podemos por ética, seguramente en Morena le ofrecieron una candidatura, el grupo parlamentario panista está muy lastimado porque esto suena a traición. "Pareciera que el poder corruptor de Morena cumplió su objetivo", dijo Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que la noticia de que Paz se cambiaba a la bancada de Morena les cayó como balde de agua helada ya que no tenían indicios de que algo así pudiera ocurrir, cuando mañana se discutirá en el pleno del Senado la extensión de las labores del Ejército en seguridad pública hasta 2028.

Consideró que sin duda hay presiones sobre otro senadores para cambiarse de bancada, pero ha visto la oposición muy resuelta a no permitir que se cancele la posibilidad de tener un servicio de seguridad pública de carácter civil, como lo establece la Constitución.

El senador Julén Rementería dijo que en verdad no se entiende la urgencia de Morena por militarizar a todo el país, pasando ahora por la Seguridad Pública, mientras no se discute si la estrategia funciona o no, para corregirla.

LA OPOSICIÓN ESTÁ FIRME: MANCERA

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, dijo que ve bien a la oposición y firme en que si se quiere un marco jurídico suficiente para las fuerzas armadas, pero no se puede probar un planteamiento al vapor.

Estamos con toda la intención de que haya un marco jurídico suficientemente sólido cuando son requeridas en tareas de seguridad pública, no es la regla sino debe ser la excepción, y obviamente consolidar sobre todo para México, que haya mayor estabilidad y seguridad, señaló.