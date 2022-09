Detectar enfermedades en los ojos puede ser muy complicado, esto es porque si un ojo se enferma el otro compensa el daño y seguimos viendo bien, pero ¿cuáles son las enfermedades de la retina?

La Presidenta de la Asociación Mexicana de Retina, Carla Pérez Montaño, viene a platicarnos sobre las enfermedades de la retina y cómo podemos detectarla.

Según las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de personas, tiene algún tipo de discapacidad visual. México se encuentra entre los 20 países con mayor número de personas afectadas por algún padecimiento ocular.

De acuerdo a las cifras del INEGI, hay 2 millones de personas con deficiencia visual y más de 415 , 800 personas con ceguera, en México. Entre las principales causas de ceguera evitable y/o tratable figuran: las cataratas, degeneración macular, retinopatía diabética, glaucoma y defectos de refracción.

ANATOMÍA DEL OJO

El ojo es un una estructura redonda o globo ocular, el ojo tiene un volumen de 4 ml y largo promedio de 22 mm. Se divide en: Segmento anterior (que es lo visible cuando vemos a una persona a los ojos) y el segmento posterior que es lo está detrás de la pupila o niña de ojo.

El segmento posterior por dentro tiene una cavidad llena de gel (para amortiguar movimiento de los ojos, los golpes). La pared interna de la pared del ojo está cubierta por un tejido neurológico que se llama retina(color amarillo en la foto).

La retina: Es un tejido que recibe la luz e imágenes, las procesa y las envía al cerebro por medio de los nervios ópticos. Es importante porque es un tejido que no tiene reemplazo, no hay trasplantes y no se regenera. La retina más importante es la retina del centro (ósea exactamente la retina que corresponde al centro de la pupila) que se llama mácula.

¿QUÉ ES LA MÁCULA?

La mácula tiene 5mm centrales. Es donde proporcionalmente se localizan la mayor cantidad de fotorreceptores por área, es decir la mayor cantidad de pixeles o resolución de la visión.

ENFERMEDADES DE LA MÁCULA

Una enfermedad en la periferia de la retina, no impacta tanto la visión como una lesión o enfermedad en el centro de la retina o la mácula. Hay enfermedades que se presentan en la Mácula y podemos no darnos cuenta, esto sucede porque tenemos 2 ojos con 2 máculas y los campos de visión entre ellas se sobreponen.

Un ojo puede reemplazar la visión del otro y por lo tanto no percatarnos de tener una enfermedad. Muchos pacientes se dan cuenta de cambios visuales hasta que empiezan con la enfermedad en el segundo ojo, o cuando alguien les cubre el ojo con buena visión por accidente.

En mayores de 50 años de edad, puede provocar degeneración macular asociada a la edad que puede provocar atrofia o exudación. En todas las edades, puede provocar agujeros maculares, tejido que traccionan sobre la mácula.

Respecto a la miopía, puede provocar hemorragias maculares, exudación, en pacientes con diabetes: Edema o acúmulo de líquido en la mácula.

¿QUÉ SÍNTOMAS CAUSAN LAS ENFERMEDADES DE LA MÁCULA?

Distorsión: Ver ondulado lo que es recto o derecho

Baja de visión

Ver una mancha central

Ver las cosas más pequeñas o más grandes con el ojo afectado

Lo más común es que sea unilateral o empiece primero uno de los ojos, el peligro es que un ojo compense al otro, por lo que hay tiempo perdido en cual sigue avanzando la enfermedad sin diagnóstico o tratamiento.

¿POR QUÉ PASA?

Degeneración: Edad, genética o tabaquismo

Miopía: El ojo miope es un ojo alargado con estiramiento de la retina, lo que la hace susceptible a hemorragias espontáneas, esfuerzos o por golpes leves

Golpes o traumatismo directo al ojo o esfuerzos

Diabetes con mal control

Causa idiopática / Espontánea

CONSECUENCIAS & TRATAMIENTO

La sangre o alteración de anatomía en esa zona de la retina tan especial lleva a cicatriz o pérdida de función celular

Entre más tiempo pase, más afecta la visión central (van bajando líneas de visión)

Hay medicamentos que reabsorben las hemorragias, que inhiben los vasos que las provocan, que reabsorben el líquido y resuelven la inflamación

Existen cirugías que reparan los agujeros y liberan la tracción

Fuente: Carla Pérez Montaño, Médica cirujana Oftalmóloga con alta especialidad en Retina y Vítreo.