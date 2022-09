Un hombre atacó en la noche del jueves a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con una pistola. Y aunque la funcionaria resultó ilesa, según Caparrós el país es una locura, en el que si hubiera sucedido, se convertiría en una carnicería.

“Imagínate que en lugar de investigar la relación del presunto agresor con la Vicepresidenta a través de su celular, borró todo. Aunque dicen que en realidad no era esa la intención, sino que se trató de una puesta en escena. Es difícil escalar mucho la polarización por lo alta que ya está. No creo que a partir de esto comienza una escalada de violencia que continúe el intento, yo creo que lo que se hizo muy bien es ponerse de lado de la víctima y reclamarle ciertas contemplaciones especiales. Dijeron que como había sido víctima de un ataque, no la podían seguir juzgando por corrupción, donde por cierto, hay muchas pruebas y pueden condenarla sin problemas”, detalló.

Finalmente aseveró que lo que sí hubo, fue una escalada de acusaciones donde dicen que el ataque es culpa de algunos periodistas, porque la pistola se convertía en micrófono.

“No va a ser creíble la investigación que salga de esto como ya no son creíbles las investigaciones en Argentina. Está muy desprestigiada la estructura de investigación y de justicia en el país, es probable que nunca sepamos qué pasó realmente”, concluyó.