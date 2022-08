El gobierno anunció ya que el rescate de los mineros atrapados en “El Pinabete” tardará hasta 11 meses y según Mario Sepúlveda, quien fue rescatado en una mina de Chile después de 62 días, expresó que un alto porcentaje de los gobiernos del mundo cuando suceden este tipo de cosas suelen terminar antes, poner la lápida y terminar la búsqueda.

“Hay que recordar que también en nuestro rescate que otro tipo de búsqueda era también a largo plazo pero la gente se impuso y los trabajadores también. Lo están dando a largo plazo con la posibilidad de encontrarlos pero con todos los días que han pasado y en terrenos totalmente adversos, porque sabemos que la mina está conectada a subterráneos de agua, da mucha pena. Mucha rabia y mucha injusticia”, lamentó.

Por otro lado (un poco más optimista) el minero aseguró que hay que aferrarse a la fe y hay que pedirle a Dios que los encuentren lo antes posible. Además señaló que la comunicación no es fluida, la información es muy vaga y es muy poco lo que se ha podido saber para dar una opinión más certera.

“Llevábamos nosotros ya 22 días y con agua. Yo creo que uno siempre lucha pero son condiciones muy complejas aunque hay profesionales que deben definir con claridad si existe o no la posibilidad de que los compañeros se encuentren con vida o no. Estuvimos nosotros 22 días porcionando cucharaditas de comida, engañando a la mente. Había agua pero nosotros la filtramos. Teníamos poco oxígeno, poco aire. La mayoría de quienes vivimos esto, pensamos que fue un milagro porque era para que no nos encontraran pero fueron profesionales los rescatistas chilenos. Después de 22 días sin contacto, los primeros contactos fueron emocionantes. Escuchar la voz de otras personas era entre raro y extraterrestre porque escuchábamos sólo nuestras voces”, narró.