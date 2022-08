¿Han tenido una taquicardia? Se siente horrendo, pero tranquilos porque hay diferentes tipos de taquicardia y no todas son peligrosas.

Según diferentes informes sobre los tipos de taquicardias, la fibrilación auricular (un tipo de ritmo cardíaco rápido e irregular) es la arritmia más común y afecta a 11 millones de personas en toda Europa y se prevé que para 2030 aumente hasta en un 70%.

De acuerdo a la Sociedad Mexicana de Cardiología, la mayoría de los casos de paro cardíaco súbito son causados por un ritmo cardíaco característico que se llama Fibrilación ventricular y estima que en México ocurren entre 150,000 y 250,000 paros cardíacos súbitos al año.

El paro cardíaco súbito es más común en adultos de entre 35 y 55 años de edad y es dos veces más común en los hombres que en las mujeres.

¿QUÉ ES UNA TAQUICARDIA?

La taquicardia es el término médico para una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto e incluye muchos tipos de ritmos cardíacos rápidos, tanto regulares como irregulares a lo que se llaman arritmias.

La contracción de los músculos del corazón está controlada por una corriente eléctrica que recorre el corazón de forma precisa, siguiendo distintas trayectorias a una velocidad controlada.

La corriente eléctrica que da lugar a cada latido se origina en el nodo sinusal. La frecuencia a la que este nodo descarga la corriente eléctrica determina la frecuencia cardíaca, esta frecuencia está influida por los impulsos nerviosos (sistema nervioso autónomo) y por las concentraciones de ciertas hormonas en el torrente sanguíneo (como la adrenalina o las hormonas tiroideas).

Las taquiarritmias ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos del corazón se producen en otros sitios distintos al nodo sinusal. Es posible que la taquicardia no provoque síntomas ni complicaciones, sin embargo, de no tratarse, algunas formas de taquicardia pueden provocar problemas de salud graves, incluidos la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares o la muerte cardíaca repentina, todo depende si se trata de una taquicardia benigna o maligna.

Algunas taquiarritmias incesantes pueden provocar insuficiencia cardíaca pero generalmente es al revés, los pacientes ya tienen la insuficiencia cardíaca y la taquiarritmia lo que hace es descompensarlos.

Los accidentes cerebrovasculares se producen por embolias generalmente secundarias a fibrilación auricular. El paro cardíaco súbito o la muerte cardíaca súbita generalmente se producen por la fibrilación ventricular.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Es importante recalcar que el hecho de que en ocasiones no produzcan síntomas, no quiere decir que no sean arritmias que pongan en peligro la vida.

Sensación de latidos cardíacos acelerados y fuertes, o de golpeteo en el pecho (palpitaciones).

Desmayos (síncope), que ocurren cuando el corazón bombea de forma tan poco eficiente que ya no puede mantener una presión arterial adecuada.

Aturdimiento

Debilidad

También empeoran las molestias (como el dolor torácico y la dificultad respiratoria) de pacientes que ya se conocen con una enfermedad cardíaca subyacente.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

La herramienta principal para poder diagnosticar las taquiarritmias es el electrocardiograma, en este se representa la corriente eléctrica que da lugar a cada latido cardíaco en un tiempo determinado.

Se pueden realizar otros estudios, como el monitoreo electrocardiográfico tipo Holter donde se registra el ritmo cardiaco por 24 o 48 horas. Existen nuevos métodos de monitoreo que permiten registrar, mediantes “parches cutáneos” hasta 7 días continuos

Otros métodos útiles son: Prueba de esfuerzo y ecocardiograma, enn muchos casos es necesario realizar un tipo de cateterismo cardíaco específico denominado estudio electrofisiológico.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?

Las taquiarritmias (arritmias rápidas) pueden comenzar por sí solas o bien pueden desencadenarse por:

fiebre

consumir alcohol en exceso o pasar por una abstinencia alcohólica

niveles altos de cafeína

tener presión arterial anormal, ya sea alta o baja

presentar en la sangre un desequilibrio de sustancias denominadas electrolitos, como el potasio, el sodio, el calcio y el magnesio

tener una glándula tiroides hiperactiva (hipertiroidismo)

tener anemia (volumen reducido de glóbulos rojos), a menudo causado por un sangrado

consumir sustancias ilegales, como la cocaína o la metanfetamina

TIPOS DE TAQUICARDIAS

Existen muchos tipos diferentes de taquicardia y principalmente se dividen en dos grupos: benignas y malignas. Hablaremos primero de las benignas:

La taquicardia sinusal: Por lo general, se debe al ejercicio o al estrés

Por lo general, se debe al ejercicio o al estrés Taquicardia supraventricular: Incluye las arritmias que comienzan por encima de los ventrículos (en las aurículas). La taquicardia supraventricular causa episodios de latidos fuertes del corazón (palpitaciones) que comienzan y terminan abruptamente

Incluye las arritmias que comienzan por encima de los ventrículos (en las aurículas). La taquicardia supraventricular causa episodios de latidos fuertes del corazón (palpitaciones) que comienzan y terminan abruptamente Taquicardia auricular: Hay algunos casos que pueden ser incesantes. Durante un episodio de taquicardia auricular, la frecuencia cardíaca aumenta a más de 100 latidos por minuto por períodos variables de tiempo

Hay algunos casos que pueden ser incesantes. Durante un episodio de taquicardia auricular, la frecuencia cardíaca aumenta a más de 100 latidos por minuto por períodos variables de tiempo Fibrilación auricular: Esta ocurre cuando hay múltiples impulsos eléctricos desorganizados en las aurículas y conlleva el riesgo de formar un coágulo y hacer una embolia cerebral

Esta ocurre cuando hay múltiples impulsos eléctricos desorganizados en las aurículas y conlleva el riesgo de formar un coágulo y hacer una embolia cerebral Flutter o aleteo auricular:La actividad eléctrica de las aurículas sí se encuentra coordinada, es rápida pero es coordinada y, por lo tanto, las aurículas sí se contraen, pero a una gran velocidad (generalmente 300 veces por minuto)

TAQUICARDIAS MALIGNAS

Taquicardia ventricular: Sus episodios pueden ser breves y durar solo un par de segundos sin causar daños, sin embargo, los episodios que duran más de unos cuantos segundos pueden poner en riesgo la vida.

Fibrilación ventricular: Es un ritmo tan desorganizado que no existe contracción del corazón y provoca paro cardíaco súbito. Si el paro cardíaco no es revertido se produce la muerte súbita. Por eso es tan importante aprender RCP o reanimación cardiopulmonar y contar con un desfibrilador externo automático(DEA) cerca para terminar con una fibrilación ventricular y salvar la vida del enfermo.

TIPOS DE TRATAMIENTOS

Estos son los tipos de tratamientos que se recomiendan:

Fármacos antiarrítmicos

Cardioversión eléctrica: Se utilizan choques eléctricos que “resetean” al corazón

Se utilizan choques eléctricos que “resetean” al corazón Desfibrilación externa: Se aplican choques eléctricos para revertir una fibrilación ventricular

Se aplican choques eléctricos para revertir una fibrilación ventricular Ablación con catéter: Usa la energía del frío o del calor para crear cicatrices diminutas, milimétricas, en el corazón para así bloquear las señales eléctricas anormales o eliminar los sitios de actividad eléctrica anormal (“focos ectópicos”)

Usa la energía del frío o del calor para crear cicatrices diminutas, milimétricas, en el corazón para así bloquear las señales eléctricas anormales o eliminar los sitios de actividad eléctrica anormal (“focos ectópicos”) Desfibrilador automático implantable: Dispositivo que se coloca dentro del cuerpo y monitorea todo el tiempo la actividad eléctrica del corazón

Dispositivo que se coloca dentro del cuerpo y monitorea todo el tiempo la actividad eléctrica del corazón Desfibrilador subcutáneo: Es el dispositivo más novedoso. Es como un DAI pero no lleva cables por dentro del corazón

Fuentes: Manlio Fabio Márquez, Cardiólogo Electrofisiólogo