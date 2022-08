Murat me quiere calladita: María Elena Ríos

Alejandro Murat, aún gobernador de Oaxaca, me quitó los tratamientos médicos que me ha pagado el estado desde enero de 2020 en un acto de venganza y capricho no solo suyo, sino también de Ivette de Murat, denunció la saxofonista María Elena Ríos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que dos abogadas del gobernador le informaron que no le reembolsarán 150 mil pesos de tratamientos médicos de los últimos tres meses ni se llevará a cabo una cirugía pactada para septiembre por un monto similar.

Previo a ello, Murat Hinojosa buscó reunirse con ella 'a solas' con el fin de persuadirla para que se quede "calladita" tras la protesta contra los feminicidios en Oaxaca que llevó a cabo el primer Lunes del Cerro de este año y prevenir así una protesta durante el segundo Lunes del Cerro en la Guelaguetza.

Además, dijo, también buscaba evitar una protesta durante el Fashion Week, donde Ivette de Murat presentó su marca que, afirmó, vende textiles robados a las comunidades indígenas de Oaxaca.

"Cómo es posible que compre un telar entre 800 y mil pesos y ella lo descomponga vendiéndolo en 16 mil; mientras no se de un pago justo es robo y plagio y la señora (Ivette de Murat) es una ratera", sentenció.

Compartió que su última denuncia fue por el feminicidio de Abigail Hay en Salina Cruz, donde se evidencia el estado fallido de Alejandro Murat.

Finalmente, a casi tres años de que fue agredida con ácido, el 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos reiteró que seguirá pidiendo justicia y evidenciando el lastre de los Murat.

"Él no va a ser presidente de la República, es un sueño guajiro que tiene (Alejandro Murat), lo primero que tiene que hacer es hacer la justicia que prometió públicamente y dejar de proteger a nuestros agresores, es dejar de saquear él y su esposa a un estado que, desde la administración de su padre, Pepe Murat, dejaron empobrecido", remató.