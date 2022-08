Muerte en vías del metro Tacuba no fue suicidio, confirma Jorge Gaviño

La mañana de este sábado, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó sobre la muerte de una persona que presuntamente se arrojó a las vías de la estación Tacuba de la Línea 2. A través de su cuenta de Twitter, el Metro de la Ciudad de México lamentó el deceso e informó que se reanudaba el servicio. Sin embargo, según el ex director del Metro, Jorge Gaviño, aseguró que la muerte fue provocada por un mal seguimiento de protocolos y no por un accidente.

“Fallaron los seguimientos de los protocolos específicos para descenso a vías. Existen cerca de 280 protocolos de actuación y si se cumplen, no puede haber un accidente de este tipo, por eso debió haber un incumplimiento del protocolo. Hasta donde sabemos no fue un suicidio y ya la Fiscalía está revisando el asunto y seguramente también el Metro debe dar algún dictamen”, explicó.

Estamos investigando la muerte de un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo Metro ocurrido en la estación Tacuba - Panteones de la Línea 2 el 20 de agosto. De acuerdo con las primeras investigaciones, personal del STC notificó que dicha persona fue arrollada por un convoy — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 24, 2022

Por otro lado, aseveró que esto va a llegar a una verdad histórica por varios motivos. Primero por la bitácora de trenes, después por la caja negra dentro de los trenes que graban todo lo que va sucediendo dentro. Y finalmente por la grabación de las señalizaciones que permiten a través de semáforos si los trenes avanzan o no.

“Debe haber un permiso de descenso a vías y todo un protocolo que se debe revisar. Es relativamente sencillo encontrar dónde estuvo la falla y si hay algún incumplimiento por falta de pericia, habrá una consecuencia legal”, detalló.

Finalmente, señaló que no cree que se pueda tapar la verdad y que la Fiscalía llegará a la conclusión después de la completa revisión, por ello, no habrá forma de que el culpable no sea el responsable.

“Será muy sencillo llegar a la verdad. Dependiendo de dónde haya sido la falla es donde encontraremos la culpa”, concluyó.