¿Cómo afectan las redes sociales en tu relación? Mario Guerra nos explica lo que podemos hacer para que no nos suceda.

Cyber Psychology and Behaviour Journal dice que, desde el surgimiento de Facebook a la fecha, alrededor de 28 millones de divorcios se han registrado en el mundo asociados a problemas por el uso de esta plataforma, pero ¿cómo afectan las redes sociales en tu relación?

De acuerdo al estudio Computers in Human Behavior 1 de cada 10 adultos, admitió esconder mensajes y posts de su pareja, 8% de las personas en una relación confesaron tener cuentas secretas y 1 de cada 3 divorcios empiezan por un affair online.

Según el despacho legal, McKinley Yirvin, 30% de las personas en Tinder, son casadas. No todo es malo, datos de Pew Research Center afirman que 21% de las personas en una relación, con un celular con acceso a internet, se sienten más cercanos a su pareja por el intercambio de mensajes a lo largo del día, también que el 9% ha resuelto un conflicto que había sido imposible arreglar en persona, por mensajes en el celular.

¿CÓMO AFECTAN LAS REDES SOCIALES EN TU RELACIÓN?

Muchas personas satanizan a las redes sociales por el deterioro de sus relaciones. Pero sabemos que, igual que una botella de Whiskey, el problema no está en la botella o en líquido que contiene, sino en la frecuencia, intensidad o efectos de beberlo.

Además, hay relaciones que ya de todos modos están mal por otras razones y en donde las redes sociales se vuelven en un falso escape para ausentarse emocionalmente de donde ya no se está a gusto.

LAS RELACIONES Y LAS REDES SOCIALES

Actualmente estamos conviviendo generaciones que nunca llevaron sus relaciones a la par de las redes sociales y otras generaciones que son pioneras en esto. No hay reglas ancestrales que delimiten la forma de relacionarse y establezcan reglas claras acerca de lo que podría ser visto como permisible y lo que no.

Realmente nos estamos adaptando y tratando de encontrar un territorio claro y definido para poder establecer las nuevas reglas y límites en esta combinación entre amor y tecnología. Así que muchas cosas realmente son muy subjetivas y dependen más de las preferencias, inseguridades y temores de cada uno.

¿CUÁLES SON LAS QUEJAS MÁS COMUNES?

Mi pareja no me hace caso por estar en las redes, tiene contactos que no me gustan, ¿para qué tiene a su ex como amistad?, por qué le da like a las fotos de otras personas, mi pareja parece otra persona cuando postea en las redes, ¿por qué no sube fotos conmigo?, siento que está coqueteando con otras personas, etc.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE ESTO?

El problema principal es que al menos hay algo con lo que no estás de acuerdo. De ahí a que esté “mal”, puede haber una gran distancia. Pero en general podemos decir que el problema con el uso de las redes, por parte tuya o de tu pareja, puede ser:

Sobre o sub exposición. A lo mejor a ti te parece que tu pareja publica demasiadas cosas acerca de su vida o incluso de la relación entre ustedes dos. Cosas que para ti pueden ser muy íntimas o que consideras que no debería andar compartiendo con el mundo, o también hay una queja muy común: que tu pareja no publique nada de su relación contigoe incluso se resista a subir fotografías de ustedes juntos. Para muchas personas, eso puede dejar la sensación de que pretende esconderles o hacer creer que no tiene ninguna relación.

Despierta a los demonios de tus inseguridades. Celos, envidia y ansiedad, suelen ser los demonios que despiertan dentro de tu cabeza cuando no tienes una autoestima sólida. Con todo esto metido en la cabeza empiezas a exagerar y distorsionar lo que cualquiera puede hacer en el contexto de las redes sociales, especialmente si se encienden en ti las alarmas del rechazo y del abandono.

Esto puede tener más que ver con la manera en que formaste tus vínculos tempranos que con la conducta de tu pareja. Y te digo esto porque si tus vínculos hubieran sido sanos, no te quedarías en una relación que realmente fuera insegura para ti.

Lo que comparte ahí y contigo no. Esto luego es de las cosas que más “arden” y tiene cierto fundamento. Más allá de que siempre debe haber aspectos de nuestra vida que quedan reservados sólo para nosotros, es un poco difícil de entender cómo alguien cuenta en sus redes sociales, o incluso a otras personas, cosas muy íntimas que no se le cuentan a la pareja. Claro, siempre es posible contarle a un amigo el conflicto que tienes con tu pareja, pero contarle a otro que tienes una enfermedad importante o que perdiste dinero en un mal negocio es algo que ya puede dañar la confianza en tu relación.

Disminución del tiempo de calidad. Un estudio publicado en el 2021 en el Social Science Computer Review, dice que las redes sociales pueden tener un impacto negativo en la dinámica de las relaciones, en gran parte debido a la reducción del tiempo y la atención entre las parejas. Por ejemplo, encontraron que un aumento en el uso de Instagram condujo a una disminución en la satisfacción de la relación y un aumento en el conflicto y los resultados negativos. Además se forma un círculo vicioso porque la insatisfacción, el conflicto y las interacciones negativas desencadenan un uso más adictivo de Instagram.

Hacerle Phubbing a tu pareja. El phubbing es ignorar a una persona por prestar atención a cualquier dispositivo digital en un entorno donde podrían estar conviviendo o interactuando más entre ustedes. Esto disminuye mucho la calidad de tu relación porque tu pareja se siente ignorada,independientemente de qué tipo de interacción estés teniendo dentro de tu dispositivo inteligente. Da lo mismo que estés viendo memes, viendo las noticias o platicando con alguien más, la cuestión es que justo en ese momento estás ignorando o relegando a tu pareja.

Obsesión o adicción. Con baja autoestima tu sentido de valía personal puede vincularse a la cantidad de likes que recibes y entonces te concentras más en la aprobación de los que ni te conocen que en cómo tu propia pareja puede sentirse por tu ausencia en presencia.

¿HASTA DÓNDE SON LOS LÍMITES ACEPTABLES?

Eso depende de ustedes dos. Por ejemplo, no deberías tener que revisar su perfil cada 5 minutos o espiar en su dispositivo para ver si está pasando algo sospechoso o no. Tampoco parece sano que sometan al juicio social los problemas de su relación ventilando sus problemas en foros abiertos.

TENGO A MI EX EN SOCIAL MEDIA Y MI PAREJA PIDE QUE LO BLOQUEE

Puede que tu argumento sea que no tiene nada de malo porque acabaron siendo amigos y que todos ya somos adultos, ¿no? Punto a tu favor, pero, aún sabiendo que estás en total libertad de hacer lo que tú quieras, También deberías evaluar tu necesidad de mantener amistad o vínculo con tus exes, si eso pone en riesgo tu relación. Repito, no digo que tenga nada de malo o que sea inadecuado, sino que simplemente si tu pareja no está de acuerdo, hay que evaluar cuál es tu prioridad.

Por otra parte, si tú eres de los que quieren controlar a quién acepta su pareja y a quién no, seguro sabes que tu pareja podría tener una relación inadecuada con alguien, sin tenerlo en sus redes sociales, ¿o no se te había ocurrido?

¿VERDAD QUE NO DEBERÍA DE DARLE LIKE A OTRAS PERSONAS?

Una cosa es que no te guste y otra cosa es que sea moralmente inaceptable. Probablemente aquí una vez más se estén despertando tus inseguridades. Pero acá también vamos a mirar el otro lado. Digamos que si eres demasiado persistente en poner likes, dar piropos y mostrar admiración por otras personas, como no lo haces con tu pareja, es muy probable que no esté mal, pero sí parece desafortunado o de mal gusto.

A MI NO ME MOLESTA QUE REVISE LAS CONVERSACIONES QUE TENGO CON OTRAS PERSONAS ¿POR QUÉ A MI PAREJA SÍ?

Pues evidentemente porque a tu pareja sí le molesta. Si tus límites de lo privado son muy holgados, eso no significa que sean los correctos para todo el mundo.

Claro, puede ser verdad que quien no quiera que veas todo esté ocultando algo, pero también puede ser verdad que simplemente este poniéndote un límite porque puede que seas demasiado metiche. El amor no debería ser medido en la proporción de que tu pareja haga cosas para que tu ansiedad se mantenga a raya, eso es algo que deberías tratar en terapia.

¿ENTONCES LAS REDES SOCIALES DESTRUYEN LA RELACIÓN?

Claramente no. Como todo, depende más del uso que le des, que del instrumento en sí mismo. Una botella puede ser un instrumento muy útil para almacenar un líquido, pero también puede ser un arma con la que puedes dañar seriamente a una persona.

¿CÓMO HACER QUE UNA RELACIÓN COEXISTA CON LAS REDES SOCIALES?

Como dije al principio, estamos en los inicios de aprender a convivir y relacionarnos en medio de la coexistencia con las redes sociales. A la par, estamos estableciendo reglas que a veces son de muy corta duración y lenta asimilación en comparación a cómo la tecnología se mueve.

Debemos entender que los creadores de las redes sociales no están pensando precisamente en nuestro bienestar, y que somos nosotros entonces los que tenemos que poner límites para que esas redes de contacto no se conviertan en un factor que desbarate lo que tanto trabajo nos ha costado construir.

Así que veamos algunas reglas básicas que pueden ser de ayuda:

Tu vida digital no tiene por qué corresponder con tu vida real. No todos los que conoces en persona tienen por qué tener tu número de teléfono celular, tu WhatsApp o ser incluidos en tus redes sociales solamente porque te lo piden. Por cierto, esto me lleva a pensar que tampoco puede ser muy buena idea compartir demasiada información con alguien que solamente conoces en redes sociales y no tienes idea si verdaderamente es la misma persona en el mundo real.

Acordar las reglas básicas. Conversen en pareja, especialmente si alguno de los dos siente que empiezan a haber problemas, sobre el uso de las redes sociales. Hagan preguntas como:

“¿Qué estamos de acuerdo en que califica como ‘comportamiento inaceptable’?

¿Hay algo que sea desagradable para ti?

¿Qué tipo de cosas sientes que no puedes tolerar?

Piensa en tus redes sociales como algo que todo el mundo puede ver. A veces caemos en el truco de pensar que ciertas partes de nuestras redes sociales son privadas y entonces podemos actuar sin ser vistos. Así que pregúntate qué está pasando si empiezas a tener chats privados o secretos con alguien o incluso te sientes obligado a abrir un segundo perfil de Facebook, dónde des rienda suelta a todos tus impulsos reprimidos. Claro, si tu pareja está de acuerdo con esto entonces podría no haber ningún problema.

Dejen un espacio para la privacidad y para el reclamo. Puede no ser tan buena idea que quieras que tu pareja sea absolutamente transparente en todo para ti. Sí bien aquí no abonamos por los espacios secretos, sí lo hacemos por los espacios privados.

Por otra parte, si hay algo en la conducta de tu pareja que te esté molestando, no entres en la discusión acerca de si está bien o está mal o si es moralmente correcto o incorrecto. Concéntrate en decir lo que no te gusta y con aquello que no estás de acuerdo. Luego trata de llegar con tu pareja al establecimiento de nuevas reglas y, por supuesto, al mejor acuerdo posible entre ambos .

Fuente: Mario Guerra, Tanatólogo, conferencista y Business Coach