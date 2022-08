Tere Díaz nos explica las preguntas que debes de hacer antes de decir: sí, acepto.

De acuerdo a Statista, estos son los países donde hay más matrimonios al año: Alemania (416, 325), Reino Unido (287, 328), Francia (234, 843), Italia (184, 088) y España (161,000). Los países con más divorcios al año son: Estados Unidos (827, 000), Rusia (583, 942), Turquía (155, 047), Alemania (149, 010) y Ucrania (138, 005).

De acuerdo al INEGI, en México hay 335,563 matrimonios al año de los cuales, 333,087 son entre hombre y mujer y 2,476 entre personas del mismo sexo. En México la edad promedio al casarse es de 33 años para los hombres y 30 para las mujeres, en matrimonios del mismo sexo, la edad promedio de los hombres para casarse es de 36 y para las mujeres es de 34 años de edad. En los años 90´s, la edad promedio de matrimonio en México era entre 20 y 24 años de edad.

PREGUNTAS QUE DEBES DE HACER ANTES DE DECIR: SÍ, ACEPTO

En medio de la transformación social que vivimos, y más allá de la mala fama que el matrimonio ha adquirido en diversos contextos y por suficientes razones, este sigue siendo una de las formas más comunes en las que se vive el amor. De ahí la importancia de pensarlo de manera diferente, y de buscar la forma de mejorar la entrada en él.

¿ESTÁS EXCESIVAMENTE APEGADO A TUS PAPÁS?

Elige alguien que no esté excesivamente pegado a su madre o a su padre, de lo contrario acabarás siendo una segunda madre y además te verás obligada a rivalizar con sus verdaderos progenitores.

Si lo que buscas es seguir siendo hija de familia, suplir las carencias de tus propios padres, o bien “subir tu autoestima” compitiendo por ser una “mejor cuidadora” que sus papás, elegir a alguien que tenga “mamitis o papitis”, te lo permitirá lograr.

Además, los muy buenos hijos, tienden a ser malas parejas, pues nunca sueltan el rol de “hijo parental”, priorizando la relación con su familia de origen a la nueva relación de pareja

¿TIENES TRABAJO Y POR LO TANTO AUTONOMÍA ECONÓMICA?

Elige a alguien que tenga trabajo y dinero y que asegure su autonomía. Sin dinero propio tu pareja, no solo tendrá que someterse a tu bolsillo y a tus decisiones, sino que tendrás que cargar con él o ella.

Quizá en un principio, en medio del revuelo del enamoramiento, vivirán su dependencia como “bendición” o “buenaventura”, pero al poco tiempo te sentirás “asfixiado”, limitado, y/o usado o controlado. Si la relación no funciona, la falta de dinero dificultará salir de ella bien librado.

¿TRATA BIEN A LOS EXTRAÑOS?

Elige a alguien que trate bien a los extraños, sobre todo a los empleados, camareros, personal de servicio o cualquiera que esté por debajo suyo en la línea jerárquica, tarde o temprano te tratará como trate a esas personas.

Al principio de las relaciones amorosas la gente “se viste con sus mejores galas”, pero el modo de relacionarse con los demás, sobre todo con quienes tienen menor poder, es una pauta de comportamiento a su común modo de proceder con los demás, y aun siendo su pareja, formas parte de “los demás”.

¿TE CELA POR AMOR?

Los celos se dan en el territorio del amor, pero no son amor. Al principio de una relación los celos puede que tengan un toque de diversión o de interés, pero la vida será un infierno al cabo de poco tiempo. El celoso quiere certezas, control, y el amor es intercambio, no posesión.

¿HA MENTIDO CONSECUTIVAMENTE Y PROMETE NO VOLVERLO A HACER?

Quizá uno de los mayores dolores de cabeza en las relaciones amorosas es el tema de las mentiras,con frecuencia antesala de las traiciones. Las mentiras suelen deteriorar la confianza, y una pareja que no sostiene entre sus miembros un grado básico de confianza, no logra subsistir.

Cuidado con alguien que transgiversa información, omite datos importantes y niega evidencias. La mentira constante, manipuladora, agresiva, es símbolo de abuso, y de inmadurez. Jamás podrás soltar el cuerpo con alguien que no sabes realmente qué piensa y en dónde está

¿ES UN BUEN EX?

Elige a alguien que pueda resultar un buen “ex”, o que de hecho ya lo sea porque si tu candidato a pareja despotrica, chantajea, culpa o “tortura” a sus anteriores parejas, en caso de que tu llegues a serlo, la historia se repetirá.

¿EL SEXO LES SALE BASTANTE MAL, PERO CONSIDERAS QUE LO SEXUAL NO ES IMPORTANTE PARA DURAR?

El acoplamiento sexual, como sea que cada pareja lo quiera vivir y lo pacte, es importante en la vida amorosa. Los humanos somos la especie que somos porque nos vinculamos con otras personas, y el buen sexo es un “pegamento vinculatorio” por excelencia.

¿Qué placer compartido genera tanta conmoción psíquica y corporal como un buen orgasmo? ¿Qué necesidad más íntima tenemos, que el poder sentir las caricias contenedoras y amorosas de otra persona? ¿No es un gusto especial sentirte atraído y atraer eróticamente a alguien que además te quiere? La sexualidad se vive de muchas formas y además se transforma en el tiempo porque cabalga con las experiencias de vida. Una pareja que se disfruta sexualmente, que se vive mirada y atraída por el otro, buscará caminos para sobrevivir y resolver. No solo de sexo vive la pareja, pero sin sexo, ¿para qué vivir en pareja?

¿TE QUIERE MUCHO Y POR ESO TE QUIERE CAMBIAR?

Las personas cambiamos cuando queremos y sobre todo cuando necesitamos hacerlo porque la forma en la que hemos venido procediendo no nos funciona más. Si alguien constantemente te señala errores, te sugiere mejores opciones – de ropa, de estudio, de amistades y de trabajo –, te corrige cuando “haces algo mal”, lo que quiere es que te adaptes a él.

Las personas difícilmente nos transformamos desde la insistencia, el señalamiento, la presión y la amenaza. Estas personas “exigentitas” buscan la perfección y no la aceptación, por tanto, siempre encontrarán algo que “tienes que mejorar por tu bien” o incluso un defecto insalvable con el que siempre te van a perseguir

¿SIEMPRE Y EN TODO TE QUIERE COMPLACER SIN PONER NINGÚN LÍMITE A TUS DEMANDAS?

A veces esperamos que la relación de pareja cure heridas de la infancia mediante la aceptación incondicional que de pequeños nos fue dosificada. Esta expectativa es válida y puede llegar a ser restauradora si la manejamos bien.

Si la necesidad de nuestra pareja de no ser rechazada es exagerada, tocará el extremo de minimizar o invisibilizar sus necesidades y de violar sus límites para complacerte y con ello obtener tu aceptación total. Ser maduro significa tolerar la ansiedad que produce decir no, tolerar las diferencias y manejarlas y es que alguien que no sabe ponerte límites a ti, tampoco lo hará en situaciones diversas que sin duda te afectarán a ti también.

¿ES DE MECHA CORTA?

La famosa mecha corta es generalmente un rasgo de violencia a diversos grados. Las personas que responden con groserías, enojos, portazos, silencios eternos y arranques humillantes, crean a su alrededor un ambiente de miedo, de inseguridad y de amenaza.

Sea la razón que sea, la causa de sus explosiones, es síntoma de inmadurez (o de trastorno mental) el no poder regular el enojo, gestionar las frustraciones de la vida, controlar los impulsos agresivos y externar de manera oportuna y constructiva sus malestares o sus necesidades. Las personas que explotan están en la antesala de la violencia en cualquier versión (psicológica, emocional, sexual, física, económica, etc.