Detención de Murillo Karam es muestra de poder de AMLO: Aguilar Camín

El viernes por la tarde, el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República bajo los cargos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia. Posteriormente Alejandro Encinas, subsecretario de gobierno, dio a conocer que “La verdad histórica" no era cierta. Sin embargo, Héctor Aguilar Camín señala que el Gobierno no ha dado la versión de lo que sí pasó y no se sabe en qué parte de lo que sí pasó, se desmiente lo que dijo Murillo.

“Más bien parece que hay diferencias interesantes. Lo que presenta Encinas tiene añadidos importantes y algunas variaciones pero de fondo es prácticamente lo mismo que “La verdad histórica”. Hay 43 órdenes de aprehensión contra militares y ese es un nuevo elemento pero lo que hay que preguntarnos es ¿qué es lo que sí pasó? porque no basta con que digan que lo que planteaba Murillo es falso. Hay que averiguar y castigar”, agregó.

Por otro lado, dijo que estamos en camino a conocer completa la información y todo lo que sale de este caso, aunque más bien la aprehensión del ex procurador parece parte de una necesidad de la política mexicana de tener presos políticos porque es igual a cualquier detención de funcionarios sin juicio, sin probar que son culpables.

“Naturalmente se puede acusar a Murillo de que hizo mal la investigación y de que hubo tortura y amenazas, de eso no hay duda. De lo que lo acusan, es de la conclusión que ya tenían antes y es que se trata de un crimen de estado donde policías locales, autoridades, militares y crimen organizado se coluden para llevar a cabo crímenes de estado”, explicó.

Por otro lado, aseguró que hay una presión al Estado porque Ovidio Guzmán no está preso y es ese mismo hecho, un crimen de estado, por lo tanto, concluye que la aprehensión de Murillo es una jugada política.

“A los presos políticos se les reprime la presunción de inocencia. Se les acusa de algo pero no hay pruebas contundentes ni un caso formado. Andrés Manuel López Obrador tiene la capacidad de establecer la agenda de discusión con decisiones que son tan escandalosas que son irresistibles. Pero una vez que lo analizas es algo que se parece mucho a la infame tradición de los presos políticos para mostrar poder, amedrentar adversarios, satisfacer venganzas personales y la figura que permite eso, es la prisión preventiva” detalló.

Finalmente, lamentó que en México se piensa que en estos momentos y de aquí para adelante, todo tiene un propósito electoral. Las más de 80 órdenes de aprehensión hacen la redada judicial más grande de México, donde son presos fabricados con fines políticos.