Interesante que se hable del Ejército en el caso Ayotzinapa: Ana Laura Maga

El debate tiene que estar en las pruebas, estamos acostumbrados a dar un debate muy ligero sobre la culpabilidad de las personas, es un caso muy politizado, "tenemos un sistema de justicia muy malo para generar verdad, tan malo que llevamos años con el caso Ayotzinapa abierto", advirtió la investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni,

"La mejor radiografía del sistema de justicia en el país, es el caso Ayotzinapa", afirmó la especialista en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, en donde señaló que "no podemos pensar que por que la Fiscalía lo afirma, es culpable", pues "si no hay verdad no hay justicia, hay venganza". Por ello afirmó que "es difícil litigar en México y estabilizar la verdad".

No obstante, reconoció que "es la primera vez que se puede hablar del Ejército, de la participación del ejercito en el caso, es la primera vez que la investigación aporta algo nuevo".

"Es un indicio que haya nombres, pero no es una prueba contundente, no basta con que alguien diga, tiene que haber más evidencia" pues señaló que "los testigos colaboradores han sido un desastre en México", "hubo un momento en que todos los expedientes de delincuencia organizada, sin importar el caso tenían a los mismos testigos colaboradores", afirma.

Finalmente recalcó el desaseo de las investigaciones, por lo que afirma "en un sistema de procuración de justicia que fabrica culpables, no es suficiente evidencia" lo que se tiene ahora del caso Ayotzinapa.