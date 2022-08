Detención de Murillo Karam son luces de artificio: Ricardo Raphael

La detención de Murillo Karam son luces de artificio que enceguecen una investigación y resolución de uno de los casos más importantes en la historia criminal mexicana, señaló el periodista Ricardo Raphael en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Murillo Karam dijo, recibió prisión preventiva por que "está acusado de obstrucción de justicia por que validó la fabricación de pruebas bajo tortura, torció la verdad para adaptarla o que a Peña Nieto le urgía deshacerse de Ayotzinapa".

Refirió que sí algo aprendió el país es esperar que esta resolución no sea por presión política y que las pruebas sean solidas; no obstante dijo, "hay elementos que me siembran dudas", los agentes de ministerio público, de la Fiscalía, "presentaron con mucha torpeza, al presentar los elementos de acusación", y recalcó que ellos no son los que llevan el seguimiento del caso Ayotzinapa, sino Omar Gómez Trejo, quien está en Israel, con la misión de hablar con Tomás Cerón de Lucio

Lo anterior, le hace dudar al periodista y señalar "¿No lo habrán mandado a Israel para hacerlo a un lado mientras la Fiscalía operaba a su arbitrio y puso a sus agentes y llevó estas acusaciones?"

Es raro que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa no esté presente en todo este proceso y recordó que Omar Gómez, era el secretario técnico de GIEI y que "No hemos oído la voz de Angela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y de Carlos Beristain".

Advirtió que la principal prueba de cargo son una serie de comunicaciones entre 35 personas donde se demostraría la participación de estas en el caso, mismas que llevaron a Alejandro Encinas a señalar con precisión lo ocurrido. "Esas pruebas no las conocía nadie en la COVAG, ni expertos, ni el fiscal que estaba judicializando las pruebas".

"No estoy desestimando lo que se está haciendo, el proceso me parece no solo desaseado, sino esencialmente político, lo que vimos el jueves y viernes con la detención de Murillo Karam, es un acto ceremonial de conclusiones políticas del caso Ayotzinapa que le permitirán al presidente el día del informe decir ya cumplí con mis 100 compromisos, en lugar haber permitido la judicialización del caso llevarse su ritmo prudente y solido hacia las conclusiones".

Finalmente dijo se había pactado por los padres de normalistas que nada se daría a conocer sin haber hablado antes con ellos, sin embargo señaló que los padres se enteraron por boca del presidente que sus hijos estaban muertos, que ya dejaran de buscarlos, por lo que señaló es delicado que se hayan presentado todos los elementos en contexto de "ya me cansé" y contar una historia ante jueces que esperemos "no se caiga", concluyó.