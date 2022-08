Fiscalía señala a Murillo Karam de orquestar la “verdad histórica”: Roldán

El viernes por el exprocurador de justicia, Jesús Murillo Karam fue detenido, acusado por la Fiscalía General de la República de desaparición forzada, tortura y delitos contra la impartición de justicia por el caso Ayotzinapa, así comenzó su crónica la periodista Nayeli Roldán en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La detención, comparte la periodista, se dio en su casa en Lomas de Chapultepec, de donde fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía para presentarlo en las siguientes horas, y su audiencia inicial a cargo de Marco Antonio Fuerte Tapia inició el sábado por la mañana

Refirió que el ex procurador lucía delgado con un semblante decaído, pues a sus 74 años padece enfermedades crónicas.

Al inicio de la audiencia dijo, le fueron leídas las acusaciones ente los titubeos de los agentes del ministerio público que señala la periodista no respondían incluso dudad de conceptos legales, a tal grado que el juez les dio unos minutos para ordenar su información, “y me avisan o de lo contrario tendré que avisar a sus superiores que ustedes no vivieron preparados para la audiencia y no me están dando información precisa y clara”.

Entre los argumentos centrales de la Fiscalía señalaron que, Murillo Karam fue el orquestador de una mentira que llamó “la verdad histórica“, un montaje en el que tanto él como otros funcionarios incurrieron en falsificación de documentos oficiales, obtención de testimonios bajo tortura así como manipulación y siembra de pruebas durante los procesos de investigación, detalló.

Asimismo, señala Nayeli dijeron contar con el testimonio de exfuncionario que, apegado al criterio de oportunidad, señaló haber presenciado una reunión en octubre de 2012 entre Jesús Murillo Karam, Tomás Cerón, Javier Aguirre y Omar García Harfuch; la fiscal refirió que en dicha reunión de alto nivel fraguaron cómo sería la "verdad histórica" para dar carpetazo a la investigación.

Luego de 12 horas de audiencia, el juez determinó la medida de prisión preventiva justificada, considerando que podría huir y no presentarse en la siguiente audiencia, pero principalmente para evitar que influyera en testigos y víctimas dado su largo y poder que conserva y llegar a la verdad real en el caso Ayotzinapa,

Aunque la defensa argumentó padecimientos crónico de Murilo Karam, incluso haciendo testificar a su médico, no fueron considerados por el juez; en tanto, el próximo miércoles se realizará la audiencia de vinculación a proceso.