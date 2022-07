¿Hay un más allá para los judíos?

Jonathan Gilbert, rabino, trabaja para la comunidad judía Sefaradí de México.

Según la religión católica, la vida es una preparación para ver a Dios «cara a cara».

Los católicos afirman que al morir tienes un juicio donde el alma se separa del cuerpo y según tus acciones en vida, se define si el alma va al Cielo, al Infierno o Purgatorio.

De acuerdo al Catolicismo, la muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de la Verdadera Vida.

¿Existe el cielo, infierno o purgatorio para los Judios?

El judaísmo inicial creía en “Sheol” una existencia sombría a la cual todos eran enviados indiscriminadamente tras la muerte

El Cielo como lugar de felicidad eterna es contemplado por la mayoría de las religiones y este concepto, entre los judíos, acabó suplantando al de Sheol

Los judíos que pasaron de creer en el cielo al Sheol, son los fariseos

El judaísmo habla de un lugar al que los “malvados” van una vez muertos, para algunos, ese lugar equivale al infierno, para otros, se parece más a un purgatorio

Ese lugar se conoce como «Gehinom» o en su versión helenizada, «Gehena».

Los judíos ven la vida actual (Olam Hazé) como la preparación para después de la muerte llamado Olam Habá (Mundo Venidero).

¿Qué es el Olam Habá?

Término utilizado por los rabinos para describir el “Mundo Venidero” o ámbito posterior a la muerte.

Dentro de la plegaria del Shabat se lee: “… en la vida del mundo venidero, no hay nadie más que Tú, Redentor nuestro, en los días del Mashiaj; no hay nadie como Tú, oh nuestro Salvador, en la resurrección de los muertos”.

En esta plegaria hay una secuencia con cuatro etapas: desde la vida hasta el Más Allá; luego a la era mesiánica; y hasta el momento de la resurrección.

¿Existe la resurrección en la religión judía?

La Torá contiene muchos relatos en los que se habla de resurrección:

Las opiniones están divididas pero Maimónides, indicó trece principios de la fe judía, y la resurrección es uno de ellos, impreso en el libro de oraciones rabínicas

En una de las profecías de Ezequiel (siglo XI a.e.c), el profeta tiene una visión donde Dios revive a una multitud de cuerpos del pueblo de Israel y los lleva a su Tierra

En el Talmud (Daniel siglo II a.e.c), se menciona un fin de los días, que termina con la resurrección de los muertos

Los rabinos incluyeron la doctrina de la resurrección dentro de la plegaria diaria del judío: “Bendito seas Tú, que revive a los muertos”

En algunas partes del Talmud se aclara que sólo los justos logran la resurrección. En otras se agrega que serán elegidos además los que han sido enterrados en Tierra Santa.

¿Qué se debe hacer para merecer el Olam Habá (mundo venidero)?

En el Tratado de Berajot del Talmud, se cita un episodio protagonizado por Rabí Eliezer. Estando éste enfermo, llegaron sus alumnos y le dijeron: “Maestro, muéstrenos cómo se debe vivir para merecer el Olam Habá” y él contestó: “Cuiden el honor de sus semejantes; no dejen que sus hijos hablen de cosas superfluas; siéntanlos entre discípulos de los sabios y cuando estén en plegaria, sepan ante Quién están parados; así serán dignos de la vida en el mundo venidero”.

Para Rabí Eliezer, el hombre debe vivir la vida cotidiana con la plena consciencia de que, finalmente, tendrán que rendir cuentas de ella.

¿Existe un juicio después de la muerte?

El Juicio Divino es una doctrina fundamental de las enseñanzas de los rabinos y sólo el alma enfrenta este Juicio

En el Olam Habá el alma y el cuerpo estarán confrontados en el Juicio Divino. “El cuerpo viene de abajo, donde la gente peca, pero tú vienes de arriba, donde no hay pecados. Por lo tanto, ignoro al cuerpo y te acuso a ti”. (Levítico Rabbá 4:51)

¿El alma es inmortal en el judaísmo?

Las Escrituras sugieren que, en cada persona –más allá de las limitantes de la forma física, existe en una dimensión inmortal, un alma, una conciencia que sobrevive la muerte del cuerpo

La muerte no significa el fin de la consciencia, sino la transición a otro estado de la misma. Por lo tanto, el alma no muere, sino que entra a un mundo espiritual donde sufre transformaciones.

¿Están los muertos conscientes de los vivos?

Muchas de las fuentes de las Escrituras dicen que sí.

En la tradición judeo–oriental se cree que los difuntos, en las esferas celestiales piden por los vivos

Esta es la explicación de la expresión de consuelo “Yitshafaalcon” (Que ruegue por ustedes), que se pronuncia en los días de duelo.

¿Significa esto que se puede uno comunicar con los muertos?

No, esto está expresamente prohibido

No se debe molestar a las almas mediante prácticas como el espiritismo y el fetichismo.

¿Cuál es la raíz de la palabra “Paraíso” y la palabra “Guehinam”?

Paraíso viene de la palabra Pardés, el jardín bíblico ancestralmente habitado por Adán y Eva también conocido como Gran Eden

“Guehinam” viene de Guei Hinom, un lugar al sur de Jerusalem, donde durante el período de la monarquía en Israel, los idólatras ofrecían sacrificios de niños al ídolo pagano Moloj

Ahí, eres recibido por Adán y encuentras a los Patriarcas y a todos los Justos de Israel y de otros pueblos.

¿Cómo salvarse del Guehinam?

Dominar las pasiones y evitar tentaciones

Hombres estar circuncidados

Contestar “amén” adecuadamente a plegarias y bendiciones

¿Qué hay de la reencarnación?

El Guilgul, es la doctrina de la reencarnación y juega un importante papel en la Kabalá

Permite que el alma vuelva al mundo terrenal para cumplir las Mitzvot obligatorias que se quedaron pendientes y lograr que ya purificada y redimida pueda unirse con la Fuente de la Divinidad

Ésta sería la meta suprema del alma