Zaldivar, sin facultades para presentar iniciativas de ley: Leticia Bonifaz

Tras la presentación de la iniciativa de Ley General Contra Feminicidio del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Arturo Zaldívar, la académica de la UNAM, Leticia Bonifaz, señaló que es un hecho inédito que un presidente de la Corte presente una iniciativa de ley, "no tiene competencia para ello, la división de poderes se está rompiendo por que cada quien puede hacer lo que le toca hacer, no lo que quieras hacer".

En el espacio de "Así las Cosas" con Javier Risco, recalcó que, aunque todo lo que se haga por mejorar el tema de feminicidios es bienvenido, esta iniciativa no es posición de la Suprema Corte, sino de la persona, porque no es algo que Arturo Zaldívar, haya trabajado con sus pares, "no tiene facultades para presentar iniciativas de ley", aunque se vaya a conjuntar con otras iniciativas en el Senado.

Enfatizó que "al ser la primera iniciativa que presenta tiene que ser cuidadísima, haber tenido varias lecturas... no le toca, pero si le toca que esté bien hecha".

Lo más delicado del tema de feminicidio dijo "es que no es una cuestión de leyes, sino de los operadores de la justicia", cuyo trabajo señaló "habla de una impunidad social del Estado".

Debemos ser muy estrictos en la perspectiva jurídica, pero sobre todo ver las fallas de la práctica, "le ponen obligaciones a Inmujeres sin haber consultado a Inmujeres", refirió a académica.

Finalmente, Leticia Bonifaz recordó que no han sido suficientes las capacitaciones, desde lo ocurrido en Ciudad Juárez, por lo que pidió no un aumento a penas sino conocer qué está pasando con los feminicidios, en un proceso que dijo, "debe involucrar a todos no puedes colocarte como alguien que ya entendió, porque en la iniciativa hay muchos huecos", señaló.