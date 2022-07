No podemos ser omisos ante feminicidios: Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que el fenómeno de los feminismos en el país es muy grave y las autoridades no pueden estar como si no pasara nada.

Desde el Senado de la República aseveró que "no pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado" ante los feminicidios que se registran en el país.

El titular de la Corte entregó a la Comisión Permanente la propuesta que crea la primera Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.

En el marco de la Agenda Legislativa para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y el Feminicidio, el ministro Zaldívar se pronunció por abrir el diálogo y construir soluciones para resolver este "problema tan grave que son los feminicidios".

Afirmó que el país vive una "tragedia colectiva" mediante la cual entre 10 y 11 mujeres son privadas de la vida de manera violenta todos los días.

"No pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado, tenemos un compromiso con la gente, sobre todo, con las mujeres y niñas de México. Me parece que un asunto de tal gravedad, que llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas, todos los poderes del Estado debemos estar del mismo lado, aquí no debe haber intereses partidistas, no debe haber intereses personales, no debe haber ninguna otra razón sino simplemente el avanzar a revertir este mal que no podemos seguir tolerando", indicó.

Destacó que uno de los problemas que estructuralmente tiene el feminicidio, es que no está definido de manera adecuada y uniforme, cada estado lo conceptualiza de una forma diferente y esto tiene varios problemas, entre ellos:

Normalizar protocolos de investigación ya que los tipos son distintos, dificultad para la aplicación de una doctrina jurisprudencial que sea aplicable a todos los tipos y en ocasiones algunos de estos tipos penales, son de tal manera mal elaborados, que resultan inoperantes y un obstáculo para la investigación.

Mencionó que, para responder a esto, en la Corte, aunque no tiene la facultad de iniciativa, elaboró un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.

Señaló que el proyecto reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución para agregar el delito de feminicidio y delitos vinculados.

Precisó que la ley no es solamente punitiva, establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral, "no es una ley punitivista, sino es una ley que busca prevenir y una reparación integral".

Indicó también que esta ley establece un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios.

Dijo que para generar una reflexión colectiva y visibilizar este fenómeno, la SCJN produjo la serie "El Caníbal de Atizapán" que se transmitió recientemente y tuvo un enorme éxito en la población, 27.6 millones de personas fue su alcance.

Reconoció que con esta serie se logró el objetivo de "generar una reflexión, de conmocionar a la sociedad y de hacer entender que la única manera de avanzar es con una alianza entre las autoridades y la sociedad".

En este evento, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, declaró que ninguna sociedad puede aspirar a la justicia, cuando se permite que el feminicidio, que es la más extrema de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, se normalice.

Propuso la creación de una Comisión Nacional Anti-Homicidios y Anti-Feminicidios, que permita superar las limitaciones que actualmente tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como la homologación del feminicidio en todas las entidades federativas.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, se comprometió a socializar con la bancada de Morena y las demás fuerzas políticas en San Lázaro la propuesta del ministro Arturo Zaldívar para que se analice, se discuta y en su caso se apruebe esta Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.