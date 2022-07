Happy to help: Be The Match

Sergio Medrano, director Regional para Latinoamérica en Be The Match, Maestría en administración de empresas por The University of Texas y especialidad de Alta Dirección por el Instituto de Alta Dirección IPADE.

IG: bethematch_mx // FB: BeTheMatchMéxico // TikTok: bethematch_mx // Linked In: Be The Match México.

Juan Antonio Flores, Director médico en Be The Match México, Médico Cirujano por la Universidad de Guadalajara, Médico Interno por el Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y sub especialización en Hematología y post especialización en Trasplantes en Hematología en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”.

T: 800 062 4644 // Email: info@bethematch.org.mx

Llegaron a México en 2017; “Be The Match México” es el registro de donadores potenciales de médula ósea más diverso del mundo, y buscan que la terapia celular sea accesible para todos. Tiene como misión encontrar matches genéticos en todo el mundo para darle una oportunidad de vida a pacientes con enfermedades en la sangre, como leucemia o linfoma, que necesitan de un trasplante de células madre para sobrevivir. Tienen sedes en CDMX, Mérida, Chihuahua, Puebla, Guadalajara y Monterrey.

Tienen dos tipos de “becas”: Una al 100% para tipificación genética del paciente y familiares y otra dehasta el 50% para cubrir los gastos operativos del trasplante. I ncluye: Búsqueda de donador no relacionado (no familiar), preparación del posible donador, recolección de células en cualquier parte del mundo, importación de las células (en caso de que el donador sea extranjero) y traslado de las mismas a México y entrega a tus médicos para el trasplante.

● Los países con mayor cultura de donación de órganos son: España, Estados Unidos, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y Turquía.

● Cada búsqueda por medio del registro de Be The Match México brinda a los pacientes acceso a más de 39 millones de potenciales donadores alrededor del mundo.

● En México, se cuenta con más de 100,000 posibles donadores registrados.

● En México, el IMSS realizó el 42% de todos los procedimientos del sector salud con 1,791 trasplantes de órganos y tejidos en 2021, de esos trasplantes, 234 fueron de médula ósea o células progenitoras.

● Solo el 30% de los pacientes con una enfermedad en la sangre logran encontrar un familiar compatible que les pueda donar las células madre que necesitan. El 70% de los enfermos dependen de encontrar a un donador desconocido, pero estos tienen menos probabilidad de ser compatibles.

● La donación de médula ósea es una de las pocas donaciones que se pueden hacer en vida.

● En 1980 se hizo el primer trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH) o de médula ósea en México, en el Instituto Nacional de la Nutrición en la ciudad de México.

● La médula ósea es el tejido blando y esponjoso en el cuerpo que contiene las células madre hematopoyéticas. Se encuentran principalmente en el centro de la mayoría de los huesos.

● Las células madre se inyectan en el torrente sanguíneo, casi siempre a través de una sonda llamada catéter venoso central. El proceso es similar a recibir una transfusión de sangre. Las células madre viajan a través de la sangre hasta la médula ósea. Por lo regular, no se requiere ninguna cirugía.

TIPOS DE TRASPLANTE

1.-Autotrasplante de médula ósea: Las células madre se toman del mismo paciente antes de recibir tratamiento de radioterapia o quimioterapia con dosis altas. Se almacenan en un congelador. Después de realizar la radioterapia o quimioterapia con dosis altas, las células madre se colocan de nuevo en el cuerpo para hacer células sanguíneas normales. Esto se llama trasplante de rescate.

2.-Alotrasplante de médula ósea: El término alo significa "ajeno". Las células madre se extraen de un donante. La mayoría de las veces, el donante debe ser al menos parcialmente compatible en términos genéticos (familiar). Los donantes que no tienen parentesco pero que son compatibles, se pueden encontrar a través de los registros nacionales de médula ósea.

3.-Trasplante de sangre del cordón umbilical: Este es un tipo de alotrasplante. Las células madre se toman del cordón umbilical de un bebé recién nacido inmediatamente después del parto. Dichas células se congelan y se guardan hasta que se necesiten para un trasplante. Las células de la sangre del cordón umbilical son muy inmaduras, así que hay menos necesidad de compatibilidad perfecta.

SOBRE BE THE MATCH

● Han facilitado 60 trasplantes históricos para pacientes en México, 15 de ellos nacionales, es decir, de un donador mexicano para un paciente en México. Esto implica mayor probabilidad de compatibilidad a causa de una menor variabilidad biológica, además de una optimización en la logística del proceso de donación y traslado de las células.

● Asimismo, se han realizado más de 130 recolecciones de células madre en el Centro de Recolección.

Aliado (en Guadalajara), las cuales se han enviado a pacientes en México y el resto del mundo.

● Apoyan a los hospitales en todo el proceso, desde la búsqueda de potenciales donadores.

compatibles con sus pacientes, hasta la entrega de las células madre en sus centros de trasplante.

● Dan soporte a los pacientes previo, durante y después del trasplante, gracias a la labor del Centro.

de Apoyo a Pacientes quienes, a su vez, trabajan en equipo junto con hospitales y organizaciones.

sin fines de lucro como Aquí Nadie Se Rinde I.A.P. (ANSeR) y la Asociación Mexicana de Ayuda.

a Niños con Cáncer, IAP. (AMANC).

● Para obtener un kit de registro se puede hacer de 3 formas: acudiendo a un punto fijo, visitando un

stand de Be The Match México o pidiéndolo gratuitamente a domicilio. Para ubicar los lugares donde están presentes o solicitar a domicilio el kit, ingresan a bethematch.org.mx/registro.

SOBRE EL TRASPLANTE DE MÉDULA OSEA

● Hay más de 70 enfermedades en la sangre que pueden tratarse con un trasplante de células madre

o médula ósea.

● Para muchos pacientes con enfermedades como linfomas, mielomas y leucemias, el trasplante de

médula ósea o células madre es la única opción para sobrevivir.

● La donación de médula ósea o células madre es un proceso seguro y de pronta y total recuperación

● Be The Match acompaña a los médicos de su red en la búsqueda, análisis y confirmación de la

compatibilidad genética entre el paciente y el potencial donador.

● Actualmente cuentan con 21 centros de trasplante en México que forman parte de su red.

● Esto son hospitales públicos y privados, tanto pediátricos como de adultos, que cuentan con una

Unidad de Trasplante certificada dentro de sus instalaciones.

● Para que una persona pueda registrarse como potencial donador es indispensable cumplir

con algunos requisitos, como:

➔ Tener entre 18 y 44 años de edad.

➔ Exámenes que comprueben buena salud.

➔ Compromiso de decir sí a donar si llega a ser compatible con un paciente.

➔ Para registrarse como potencial donador te hacen una muestra bucal por medio de cotonetes que se

frotan dentro del cachete 10 segundos de cada lado, se analizan las muestras y se carga la

información dentro del registro global de potenciales donadores de Be The Match México, en espera

de ser compatible genéticamente con un paciente que lo necesite.