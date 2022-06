Quiero ser Jefa de Gobierno, convenceré a partidos con mi proyecto: Gálvez

Mi forma de ser no va a cambiar, no milito en ningún partido y no puedo ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sin los partidos, pero creo convencerlos de acompañarme con este proyecto que le conviene a la ciudad, señaló la senadora Xóchitl Gálvez, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, adelantó que eso lo logrará con una propuesta disruptiva, innovadora, clara y precisa, y dijo que lo que realmente quiere es que la oposición "jale hacia el camino correcto".

Dijo sentir que con la experiencia 'y la ingeniería' sí le da para levantar la mano y presentar una propuesta clara para la Ciudad de México, "cuando vemos todas las corcholatas del presidente digo también ¿por qué no?, ¿Por qué no puedo presentar una oferta? Y que sean los partidos los que analicen si tengo o no los elementos".

Reiteró que la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es una mujer inteligente, valiosa, "pero desafortunadamente claudicó en su decisión de tener luz propia para simplemente hacer lo que el presidente decide" y compartió que le dio mucha tristeza cuando Sheinbaum defendió los combustíbles fósiles ante el Congreso, cuando como científica sabe que el mundo no va para allá.

Para Xóchitl Gálvez, ya es tiempo de que los personajes que desde hace 25 años han estado involucrados en esta ciudad, con temas como la Línea 12 del metro, el incendio en el centro de mando, la inundación en Tula y que no levanta la voz ante la contaminación de la termoeléctrica de Tula, se vayan a su casa.

Respecto a su postura sobre grupos vulnerables como la comunidad LGBT+, Gálvez dijo que es una mujer que apuesta por las libertades y siempre ha tratado que esta agenda se mantenga y no va a cambiar. "El PAN sabe que tengo una postura muy abierta con estos temas", finalizó.