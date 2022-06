Espero seguir en Morena: Monreal

Después de que la ausencia de Ricardo Monreal en la reunión entre los presidenciables de Morena resultara en polémica, el coordinador de senadores del partido aseguró que no es que se vaya ni que lo corran, sino que simplemente no son tiempos buenos ni cómodos para él aunque no tenga dificultad en aceptar que su relación con AMLO haya cambiado.

“Todo te hace suponer que pueden seguir este tipo de actos ya abierta la contienda. Es muy delicado y debemos tener cuidado de no traspasar el límite de la legalidad. Me cuesta trabajo admitir que no pasa nada, soy muy exigente con el estado de derecho”, agregó.

Así mismo sugirió que siempre ha sido leal a los principios, mas no incondicional a las facciones y que es posible que por eso resulte incómodo, por tener un criterio propio, pensar por sí mismo y tener autonomía.

“La línea es muy delgada. Lo que siempre he hecho es defender mi autoridad y mi autonomía. Llegó el momento de luchar por la vía democrática de Morena. Tengo mi opinión y no voy a descartar ejercer mi libertad de expresión. Son puntos de vista distintos en un mismo grupo. No todos tenemos el mismo pensamiento, ni hay pensamiento único”, expresó.

Es inaceptable que la oposición se niegue a debatir las reformas constitucionales del presidente @lopezobrador_.

Quienes hoy somos mayoría en el Congreso por décadas luchamos desde la minoría para hacer realidad la #4T.

Columna, vía @El_Universal_Mx.https://t.co/bZyUhhC9hH — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 13, 2022

Finalmente reiteró que Mario Delgado no lo invitó a la reunión donde develaron la estrategia política para 2024, sino que lo contactó para que todos los senadores acudieran al acto masivo. Sin embargo, aseguró que es muy cuidadoso en su lenguaje y que no ha llegado en ningún momento a ningún extremo.

“Yo estoy tranquilo, tampoco estoy aferrado a ninguna posición política. De momento no me veo en la oposición y en cinco años tampoco. Actúo de buena fe y quiero mantenerme en el movimiento”, concluyó.