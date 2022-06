Ganar 2 de 4 estados no es una victoria: De la Madrid

Luego de las elecciones de este domingo, donde Morena y sus aliados ganaron 4 de las 6 gubernaturas disputadas, mientras que la alianza Va por México solo ganó dos, Así el Weso habló con el aspirante presidencial del PRI, Enrique de la Madrid.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, De la Madrid reconoció que no hay ninguna victoria del lado de la oposición "contundente" y aseguró que se debe analizar lo que ocurrió en la jornada del domingo para mejorar, para lo que es necesario ser autocrítico.

Dijo que de cara a las tres elecciones que vienen (incluyendo la de 2024), concluye que la oposición se tiene que juntar toda para ser competitivos, además de construir una narrativa que le llegue a la gente y encontrar a los mejores candidatos.

Además, Enrique De la Madrid señaló que no le gusta que quieran hacer ver una derrota como victoria, porque eso significa que no hay capacidad de autocrítica, "creo que uno aprecia a las personas que dicen reconozco, esto no ha sido suficiente, estamos estudiando los porqués y vamos a mejorar. Creo que es algo que debemos hacer todos para que este país prospere", finalizó