Sí falto mantenimiento e inspección en Línea 12, afirma vocero FGJCDMX

No solamente hay falta de inspección y mantenimiento de la Línea 12 del metro, también hay un manual incompleto, mediciones incompletas y una serie de informaciones más. Sin embargo, eso no originó el desplome, aseguró Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, destacó que una de las líneas de investigación fue el mantenimiento y lo que se demuestra en el estudio es que no fue la causa de origen, y aunque hay referencias como las encontradas por el periódico El País en peritajes, el dictamen es claro en señalar que no fue esa la razón que llevó a la fractura del tramo elevado.

Respecto a la publicación del diario El País, Ulises Lara reiteró que el medio tuvo acceso a información incompleta e imprecisa, por lo que lleva a sacar conclusiones desde una visión parcial.

Sin señalar directamente a ninguna administración pasada, el vocero de la Fiscalía dijo que las fallas en el diseño y construcción de la llamada Línea Dorada apuntan a los responsables de la fase de construcción inicial, así como con la supervisión y parte de la construcción.

¿Por qué no se profundiza en la línea del mantenimiento?, cuestiona Cristina Zerega

Por su parte, Cristina Zerega, periodista de El País quien publicó la información sobre los peritajes que señalan la falta de mantenimiento e inspecciones de la Línea 12 del metro, dijo que se sabe que muchos peritajes señalan a las fallas de diseño y construcción de la obra como causantes del desplome del 4 de mayo de 2021.

Sin embargo, recordó que muchos otros dictámenes han señalado problemas de mantenimiento como la empresa noruega DNV que además se animó a decir que se podría haber evitado; mientras que con otras palabras, los peritajes de la Fiscalía sí dicen que con un manual de mantenimiento adecuado se podría haber detectado la falla.

Zerega destacó que nadie está diciendo que se cayó por falta de mantenimiento, sino que le parece curioso que no se haya avanzado en esa línea de investigación y que como periodistas están pidiendo un poco de claridad en el por qué no se siguió la línea de investigación y por qué entre los acusados no hay nadie responsable por el mantenimiento.