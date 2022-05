Entre lo Sagrado y lo Profano de acuerdo al Judaísmo

Rabino Moisés Chicurel, rabino principal de la comunidad Sefaradí de México.

¿Qué significa Kedushá?

Kedushá, significa santidad, pero más allá del significado literario, podemos definir kedushá como, separación de algo; por lo tanto, cuando hablamos de que algo está kadosh (santo) o con kedushá (santificado), nos referimos a que es distinto al resto, o está separado.

También lo definimos como la separación de todas aquellas cosas físicas o materiales que nos llevan a tener una tendencia de placer mundano

¿Por qué le damos valor y trascendencia a cosas intrascendentes?

Por lo general, las personas le damos valor, y trascendencia a objetos que no lo tienen, esto es porque a través de personas o momentos se convierten estos en especiales para uno mismo.

A estos objetos o momentos especiales los catalogamos como kadoshim (santos) o que tienen kedushá (santidad).

Por ejemplo, si una persona importante para nosotros nos regala un objeto o regalo, por más intrascendente que sea para los demás, es especial para ti, es kadosh (santo).

¿Cuál es la labor del ser humano?

La labor del ser humano es descubrir todas esas pequeñas cosas que parecen intrascendentes, lo especial, lo trascendental, lo único, lo elevado y que en verdad todo lo que nos rodea, y todas las cosas chiquitas que tenemos a nuestro alcance, todo el tiempo, son ese objeto especial, ya que en el momento en el que le damo ese valor, y esa importancia lo volvemos trascendente.

¿Por qué el ser humano considera que hay ciertas personas intrascendentes, comunes y corrientes?

Esto se debe a que no vemos la kedushá (santidad) que está en nosotros, no estamos viendo la trascendencia que hay en nuestro ser, de nuestra alma, en nuestra propia existencia.

¿Quién es el que impide, o se impide a sí mismo de poder ver esa kedushá (santidad)?

Se puede interpretar como falta de autoestima, no es sólo falta de autoestima porque en otros aspectos podemos ser muy firmes y tener una buena imagen y creer en nosotros mismos.

El punto que conecta estos dos aspectos tiene que ver con la tendencia humana hacia la búsqueda del placer, o hacia la búsqueda de la comodidad.

¿Cómo descubrir la Kedushá (santidad)?

Siendo constantes, trabajando nuestras cualidades día a día y esforzándonos y así podremos encontrar la técnica para descubrir la kedushá (santidad), no sólo en nosotros mismos, sino en lo que nos rodea, en el mundo, incluso encontrar a D-os en nuestras vidas.

¿Por qué los seres humanos no podemos descubrir la kedushá en nuestras vidas?

Porque nuestra naturaleza, está en la búsqueda del placer y de la comodidad; entonces, por tener ese anhelo falso inalcanzable, por ejemplo, la libertad financiera, el placer físico, los viajes… nos empuja y nos lleva todo el tiempo a disminuir nuestra importancia. ¿quién soy yo?

¿Cuál es el resultado?

Es la autocomplacencia perversa que nos hace pensar que nosotros no somos nadie, y que lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos o llevamos a cabo, es intrascendente y es entonces donde nos convertimos en seres que podemos permitirnos hacer cualquier cosa, porque no tenemos santidad porque no nos vemos a nosotros mismo como trascendentes.

¿Quién es más especial para tu propia vida, que tú mismo?

Si tú no estarías viviendo, existiendo, pensando, conceptualizando la existencia para ti tampoco existirían las demás personas.

El ser más importante para ti mismo, eres tú mismo, más trascendente para ti mismo eres tú mismo, el problema es cuando uno empieza a reconocer esa grandeza.

Necesitamos reconocer la enorme responsabilidad de nuestra grandeza

¿Qué oculta la voluntad del placer físico?

Las ganas perversas de no ser nadie, ser invisibles ante nosotros mismos, ante la historia, ante el Creador, ante nuestras parejas, ante nuestros padres y nuestros hijos, ser intrascendente ser nada

¿Vida solo hay una?

No, nuestra vida no es así, nuestra vida es eterna y es trascendental, pero nos gusta perversamente de forma inconsciente, pensar lo contrario, y entonces da igual, porque ya no tengo que darle un respeto a mi ser, no tengo que darle un respeto a mi cuerpo, no tengo que darle un respeto a mis relaciones con otras personas, no nada más por las otras personas, sino por mí mismo, no puedo hacer cualquier cosa, no puedo comer cualquier cosa, no puedo decir cualquier cosa por eso soy especial, soy único, soy kadosh, tengo kedushá, mi existencia es kedushá, mi existencia es santidad, mi existencia es trascendencia, porque hay esas pequeñas luces en mí, pero esas tan pequeñas luces en mí solo están en mí y son únicas.

¿Cuál es la fuerza que te logra separar de esa revoltura y ordenar tus pensamientos?

El ser humano está en esta mezcla, en esta revoltura constante, la capacidad de reconocerte como especial, como un ser único que Dios creó en este mundo porque eres de verdad especial, de verdad cada cosa que dices y cada cosa que haces, haz una diferencia y entonces te respetas.

¿Qué pasa cuando se reconoce esa grandeza?

Hay que estar listos, hay que estar preparados, porque esa grandeza implica responsabilidad. Todo ser elevado, todo ser grande, todo ser trascendental va a tener una gran responsabilidad.

¿A qué se refiere este concepto?

Ese es el concepto por ejemplo del pueblo elegido, no es nada con respecto a que seamos un pueblo especial, o diferente, o cualquier tontería que no tiene que ver nada con la realidad, es un pueblo que fue elegido, porque asumió su responsabilidad y porque la sigue asumiendo todo el tiempo, y por eso sabemos, por esa enorme responsabilidad que tenemos, que vamos a tener que hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras, cosas que cualquier otra nación, o cualquier otro pueblo podría hacer.

¿Nacemos kedoshim?

Sí, si nacemos kedoshim

Mensaje

Debemos entender que cada vez que hay algo prohibido y que es deseado por supuesto, simplemente no lo haces porque no es algo que tú te debas permitir y asumes la responsabilidad y el trabajo que implica descubrir tu santidad, tu trascendencia, ser especial, ser único.

Hay algo en lo que eres grande, hay algo en lo que eres único, hay algo en lo que destacas, hay algo por lo que fuiste creado, hay algo que nadie más puede dejar como un legado en este mundo. Tienes que descubrirlo, tienes que dedicarle el tiempo, el esfuerzo, el estudio, para descubrir tu grandeza, es un momento en el que descubres que tienes kedushá y es el momento en el que descubres porqué D-os quería que existieras, porque tu existencia es indispensable, para el mundo, para el universo, para la historia, y es el momento en el que serás trascendente porque tú mismo reconociste tu trascendencia.

Algunas personas tienen misiones trascendentes en la vida de otros, aunque no lo vean así, hay que aceptar y agradecer todo, correcto, pero todos tenemos algo trascendente que hacer, y algo trascendente, no necesariamente significa que eres la persona que va a quedar recordada en los anales de la historia, o que vas a ser trascendente, único y especial, puedes educar a tus hijos, para ellos no hay nadie más que tú, como papá o como mamá, eso es trascendente y único y nadie lo puede hacer, nadie más que tú.