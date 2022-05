Síndrome de intestino permeable

Nathaly Marcus, Nutrióloga funcional, por la Universidad Iberoamericana, autora del libro “Secretos para mantenerte sano y delgado”, reconocida en México, Europa y Estados Unidos por los institutos de Medicina Avanzada, Medicina Funcional, Integrativa y Antiedad.

Para todos los que se la viven con malestar general, pero ansiosos, con resfriados frecuentes, estreñidos, inflamados, con dolores en las articulaciones y aún no tienen un diagnóstico claro, hoy les traje a Nathaly Marcus, nutrióloga funcional, para hablar del síndrome del intestino permeable porque es muy probable que lo padezcan y todavía no lo saben.

El intestino está protegido por una membrana con funciones importantes:

Absorción de nutrientes como calcio, zinc entre otras.

Producción de enzimas digestivas.

Producción de ciertas vitaminas como vit b12, vit k2.

Producción de anticuerpos, primera línea de defensa contra infecciones.

Producción de neurotransmisores para motilidad y salud intestinal

Una vez que la integridad de la mucosa se ve comprometida y existan sustancias tóxicas escapándose al torrente sanguíneo, el cuerpo experimenta un aumento significativo de inflamación generando el asesino silencioso.

¿QUÉ ES EL INTESTINO PERMEABLE?

El intestino permeable es una condición que ocurre cuando esta capa mucosa se vuelve demasiado porosa y deja pasar toxinas y partículas de alimentos no digeribles, desperdicios metabólicos, bacterias, virus, y otras toxinas al torrente sanguíneo, por lo que el cuerpo las reconoce como extrañas y por consiguiente se activa el sistema inmune, disparando el proceso de inflamación que te puede llevar a tener síntomas no relacionados como rash en la piel, diarrea, cansancio, dolor de articulaciones, migrañas hasta depresión.

El intestino permeable puede favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes donde el cuerpo crea anticuerpos para atacar su propio tejido. Existen aproximadamente 80 enfermedades autoinmunes las cuales tienen una causa desconocida en la comunidad médica. Entre estas están lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, rosácea, dermatitis, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia entre otras muchas más.

Las enfermedades autoinmunes provocadas por un intestino permeable son causadas por una capa de mucosa no saludable.

Esta capa de mucosa se daña :

Cuando hay estrés

Consumo de comida procesada

Masticación insuficiente

Excesivo consumo de líquidos con comidas y comer de más

Cuando la comida no se digiere apropiadamente, la bacteria va a actuar en la comida que no ha sido digerida produciendo químicos tóxicos y gas. Estas toxinas intestinales pueden dañar la mucosa e incrementar la permeabilidad.

FACTORES QUE FAVORECEN EL SINDROME DEL INTESTINO PERMEABLE

Consumo excesivo de líquidos con las comidas

Comer en exceso

Grasas Trans – Margarinas, mantrvas y frituras

Carnes procesadas y embutidos

Alcohol

Cafeína

Ingesta exagerada de azúcar

Aditivos

Estrés físico y emocional

Drogas

Medicamentos (cortisona, asprina, ibuprofen, antiácidos y antibióticos)

No masticar los alimentos lo suficiente o comer lo mismo todos los días generando sensibilidad.

SUPLEMENTOS PARA REPARAR LA MUCOSA INTESTINAL

Incluir ciertos suplementos que regeneran y mejoran la mucosa de las células del tracto intestinal.

Prebióticos como inulina de achicoria y de agave, espárrago, cebolla, ajo, poro, linaza y chia molida: ayudan a mejorar la microbiota intestinal.

Cúrcuma en pastillas de 400 mg combinadas con grasa para mejorar absorción : ayudan a desinflamar la mucosa intestinal

Enzimas digestivas antes de cada comida al mejorar la digestión.

Omegas 3679 dos diarias éste: suplemento de ácidos grasos esenciales para promover la salud celular y lubricar al tracto intestinal.

L-Glutamina polvo o cápsulas 1 gramo entre comida ayuda a nutrir las células de la mucosa intestinal ( enterocitos).

Aloe vera 1 cucharada sopera antes de las comidas o en ayunas, permite sanar la mucosa intestinal.

Vitamina D3 :2000 a 5000 ui :ayuda a desinflamar y regular el sistema inmunológico.

Calostro cápsula o polvo : mejorar la salud digestiva y el sistema inmunológico.

CONSEJOS PARA SELLAR EL INTESTINO

Suplementos adecuados para remover, reparar, regenerar y rebalancear la microbiota intestinal.

Hacer ejercicio con frecuencia

Evitar el alcohol y cigarro

Evitar el estrés

Dormir un periodo de 7 a 8 horas diarias

Tomar más agua entre comidas

Dieta rotatoria con un gran contenido de biodiversidad en alimentos ricos en fibra, antioxidantes.

No olvidar que nuestro segundo cerebro es el intestino. Nuestro cerebro no puede recibir los nutrimentos necesarios si este órgano no esta en su mejor estado. Es necesario arreglar el intestino permeable para poder asimilar los nutrimentos y suplementos que vamos a incorporar a nuestra dieta, apagar inflamación y prevenir enfermedades.