AMLO celebró en Palacio pero no nos recibió: Madres de desaparecidos

Es muy difícil para todas las madres de desaparecidos estar aquí y no ser recibidos por la máxima autoridad del país, es un golpe más que cada año hemos estado recibiendo. Llegamos antes de que iniciara la mañanera y no fue posible que nos recibiera; él festeja adentro de Palacio Nacional pero no salió el señor, expresó Yolanda Morán, integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, compartió que el diez de mayo es un día muy difícil para las madres porque no hay nada que festejar, "no está el que nos hizo ser madres y ese dolor es 24/7". "A lo que venimos es a conmemorar un año más sin nuestros hijos, sin búsqueda, sin investigación y sin atención por parte de las fiscalías".

Compartió que horas más tarde salió a recibirlos el Subsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; el subsecretario, Alejandro Encinas y la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, de quienes no recibieron ni una promesa de ser recibidos por el presidente López Obrador.

Catorce años buscando a su hijo

La señora Yolanda Morán narró que desde hace 14 años busca a su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán, quien en 2008 fue desaparecido por militares dedicados al secuestro en Coahuila. Días después los detienen y fueron sentenciados a 106 años de prisión pero por el secuestro y asesinato de un empresario. En el penal de Torreón fueron asesinados y quemados a pocas horas de su llegada.

Sin embargo, uno de los involucrados está prófugo y su esperanza es encontrarlo para saber el destino que corrió su hijo, en una búsqueda donde han tenido que desplazarse de Torreón a otro estado, ya que en su búsqueda están involucradas personas del Ejército.