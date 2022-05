No podemos permitir que vacunen a nuestros niños con Abdala: Dr. Comas

Es aberrante que quieran aplicar la vacuna Abdala contra COVID-19 a nuestros niños, no podemos permitir que les aplique una vacuna que no tiene ensayos fase 1, 2 y 3 y que no ha sido sometida a evaluación de la Organización Mundial de la Salud como prometió el gobierno de Cuba, advirtió el Dr. Andreu Comas, epidemiólogo especialista en enfermedades respiratorias, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, cuestionó que algunos del Comité de Expertos pidan creer en la experiencia cubana, cuando la evidencia nos dicta que solo hay la única vacuna de alta efectividad autorizada para niños que es la de Pfizer.

Además consideró un insulto para el gremio México de México que se quiera traer a 500 médicos cubanos, cuando en el país hay cientos que acaban de ser despedidos del Insabi y del Seguro Popular y los que están empleados están mal pagados, sin basificación y sin oportunidades, situación a la que se suman los cientos de graduados cada año de las escuelas de medicina.

El Dr. Comas también cuestionó que a estos médicos los quieran traer sin homologar su título, algo obligatorio para todo estudiante extranjero que quiere hacer una especialidad en México, cuando durante la pandemia se señaló que los médicos cubanos no sabían ni atender el Covid ni al paciente crítico.