5 claves para superar los efectos negativos de la pandemia

Dr. Joseph Michael Levry, maestro espiritual, compositor de música sagrada. Autor de los libros “The Divine Doctor”, “The Ultimate Secrets of Intimacy and Creation”, “The Alchemy of Love Relationships”, entre otros.

Descubrir el poder curativo del amor y la conexión

Con el poder curativo de la conexión y la capacidad de llegar y servir a los demás.

El distanciamiento físico creó hambre de conexión porque los seres humanos somos criaturas sociales

La falta de conexión humana, tacto y afecto puede conducir a trastornos mentales y emocionales.

La conexión es clave. La gente tiene que conectarse. La conexión es una extensión del amor, ya sea que nos conectemos por dentro, internamente, o que le digamos a alguien que conocemos cuánto lo amamos.

Cuando amamos, manifestamos lo divino en nosotros. Servir es una extensión del amor porque el amor da, el servicio da. No hay amor sin sacrificio.

Cuando sirves a los demás, en realidad te estás sirviendo a ti mismo. Cuando sirves a los demás, abrazas la realidad del amor.

¿Cómo conectar con el amor?

Empezar por servir a los demás

Sé bondadoso

Empieza a conectarte con tus palabras para fortalecer a las personas, para darles vida, para ayudarles a crecer

Conecta con las personas

Dile a tus personas cercanas, qué tan importantes son para ti, dile a las personas que amas, cuánto las amas todos los días.

Ayuda a iluminar el camino para otros

Hacer esto es sembrar pequeñas semillas de amor

Recuerda, SERVIR ES LA CLAVE

Hay tres tipos de personas: las que hacen que las cosas sucedan, las que ven las cosas pasar y las que no saben lo que pasó.

Entender el poder y papel de las mujeres en un mundo sin violencia

El mundo no experimentará una paz permanente hasta que tengamos reverencia por las mujeres.

Cambia tu proyección electromagnética elevando la vibración molecular y cambiando la frecuencia de uno mismo y del entorno.

Sanar la depresión, ansiedad y miedo

Cambiar las ondas cerebrales para mejorar la personalidad a través de la tecnología espiritual de vibraciones de sonido específicas y trabajo de respiración.

Todos los hechos se registran en la mente subconsciente. Es la mente subconsciente la que nos impide convertirnos en lo que realmente somos. Estados como la depresión, el miedo y la inseguridad se manifiestan primero en nuestra conciencia. Es por eso que hay música diseñada para que la mente subconsciente actúe, no para la comprensión intelectual.

Aprender el arte de la tolerancia

Debemos ir más allá del poder destructivo del limitado sentido de identidad.

A medida que crecemos espiritualmente, debemos intentar entrar en un estado de no juzgar y ser más incondicionales en nuestra capacidad de ser más amorosos, tolerantes y perdonadores con los demás.

Especialmente, nunca hables con ira.

Redirige tu discurso en meditación orante.

Las palabras son tan poderosas. Lo que dices nunca se puede borrar, se convierte en registro. Te seguirá hasta el infinito, incluso dañará tu personalidad y tu reputación.

Usa tus palabras para sanar, elevar, edificar y BENDECIR a todos. No uses tus palabras para dividir y destruir a otros.

El proceso de no reaccionar es una práctica espiritual que desarrolla tu conciencia. Te hace más consciente y abierto a escuchar.

Cuando eres más consciente, tu carácter comienza a cambiar. Una persona consciente es más compasiva.

Trabaja en tu trauma emocional

Como seres humanos nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Tenemos una tendencia a reproducir los traumas que han ocurrido en nuestras vidas. De esta manera, nos volvemos ADICTOS A LOS PATRONES EMOCIONALES NEGATIVOS del pasado de la misma manera que los alcohólicos se vuelven adictos al alcohol.

Mientras sigamos siendo adictos a los patrones emocionales negativos, no podremos tener un futuro exitoso y feliz.

Cómo nos sentimos determina cómo pensamos. La forma en que pensamos determina cómo actuamos. Por lo tanto, para cambiar tus acciones diarias.

Tienes que cambiar tu forma de pensar. Para cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar cómo te sientes.

Para cambiar tus sentimientos tienes que cambiar tus emociones.

Los sentimientos son pensamientos inconscientes y las emociones son sentimientos inconscientes. Tus emociones dictan cómo te vas a sentir.

Entonces, hay que pasar de ser una víctima del pasado a ser un creador de una nueva realidad positiva para ti y la generación futura.

Trabajar en pensamientos, sentimientos, palabras, acciones y actitudes a través de la tecnología espiritual

Alimentación física y emocional.

Consumo positivo.

Buena Higiene Espiritual.