Julian Lennon is in da house

Julian Lennon, cantante, compositor, fotógrafo y filántropo.

Sobre las rolas

«Every Little Moment» y «Freedom» hablan sobre la ansiedad colectiva que se siente en una época de incertidumbre. Aunque la composición empezò hace varios años, las canciones son perfectas hoy en día y dan una sensación de tranquilidad para sentirte mejor y menos solo.

John Charles Julian Lennon acaba de cumplir 59 años el pasado 8 de abril.

Es hijo de John Lennon y su primera esposa, Cynthia Lennon. Powell era su apellido de soltera.

Cynthia murió en 2015.

El nombre de Julian está inspirado en su abuela, la madre de John, Julia Lennon, a quien Julian no conoció porque murió antes de que naciera Julian.

Brian Epstein, el manager de los Beatles, fue su padrino.

Cynthia y John se divorciaron en 1968 y no es casualidad que en ese año, los Beatles estrenaran dos canciones inspiradas en Julian.

La PRIMERA fue “Hey Jude”, compuesta por Paul McCartney, y su nombre original era “Hey Jules”, donde el músico buscó consolar a Julian y a alentarlo a convertir, sí, como dice la letra, algo malo en algo bueno.

La SEGUNDA canción escrita para Julian fue “Good Night”; y es la que cierra el llamado disco blanco de los Beatles. Su papá la compuso a manera de canción de cuna para Julian.

Pero no es la única relación musical entre ellos y Julian, pues un año antes, 1967, se estrenó la famosísima “Lucy in the Sky with Diamonds”, del Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band.

¿Dónde está la relación? Muy fácil: Julian hizo en la escuela un dibujo que simplemente tituló “Lucy en el cielo con diamantes” y el nombre inspiró a su papá a componer esta canción, a la cual John le metió conceptos relacionados con “Alicia en el País de las Maravillas” después de haber leído el libro.

Ustedes pueden googlear y ver el dibujo original de Julian, y desde ese entonces se notaba como a sus 5 años, ya era todo un artista. Claro, lo traía en la sangre, como lo demostrará más adelante…

Julian estuvo algún tiempo separado de su padre.

E inclusive después de su muerte, hizo algunas declaraciones sobre cómo lo sintió como un padre ausente.

Su carrera musical

En 1984 inició su carrera musical con el disco “Valotte”, el cual trae su sencillo más famoso: “Too Late for Goodbyes”, 5 discos más, y el que viene, forman parte de su discografía

Es un hombre renacentista, pues lo mismo Julian ha publicado libros, que se ha dedicado a la fotografía y producción de cine.

Pero también es un gran filántropo, pues en 2015 lanzó The Cynthia Lennon Scholarship for Girls, una beca para niñas de Kenia y cuyo alcance se extendió a estudiantes de arte en EUA en el 2021.

Dentro de su carrera musical… no les parece irónico que Julian tenga un cover de… Los Rolling Stones? Que eran como la antítesis de los Beatles, no?

Bueno, pues se trata de Ruby Tuesday, y la realizó para el soundtrack de una serie de televisión legendaria: Los Años Maravillosos

Pero hablando de covers, Julian dijo que nunca interpretaría “Imagine”, de su padre. HASTA HACE UNOS DÍAS.

La razón era suficientemente poderosa: en un evento de beneficencia para apoyar a Ucrania en

su guerra contra Rusia

En este 2022, Julian lanzará su séptimo disco, del cual ya estrenó los sencillos “Freedom” y “Every

little moment”

El álbum llevará por nombre “Jude”, y ahora ustedes ya saben la razón de ese nombre.