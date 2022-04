Examen sorpresa de lógica

Isaac Hernández Coronado, estudió Matemáticas e Informática en la UNAM.

Adivina el orden de llegada de los corredores.

En una carrera, de 4 corredores se sabe que C ha llegado justo detrás de B, y D ha llegado en medio de A y C. ¿Cuál es el orden de llegada de los corredores?

Fiesta de cumpleaños, ¿Quién come menos pastel?

Si Luisa come más pastel que Cris; María come más que Cris y menos que Rosa, pero ella come más que Luisa. ¿Cuál de ellas come menos pastel?

Dos personas viajan en coche. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién es?

El clásico: Tenemos un pozo de 20 metros con un caracol al fondo. Cada día, el caracol sube dos metros del pozo pero resbala uno. ¿Cuántos días tardará en conseguir llegar a la superficie para salir del pozo?

Conduces un autobús en el que se suben 18 personas. En la siguiente parada se bajan 5 pero suben otras 13. Al llegar a la siguiente estación, se bajan 21 y suben 4. ¿De qué color tiene los ojos el conductor?