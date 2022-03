Todo lo que tienes que saber sobre el virus del papiloma humano

Dr. Álvaro Peña, especialista en ginecología y obstetricia por la universidad la Salle. Tiene una subespecialidad en colposcopia y Patología del tracto genital inferior por la UNAM.

El VPH es la infección de transmisión sexual más común en todo el mundo; se estima que actualmente 660 millones de personas están infectadas y anualmente entre 500 mil y un millón de personas anualmente se contagian de verrugas genitales.

Se sabe que el 90% de los casos son causados por los tipos 6 y 11 del Virus de Papiloma Humano (VPH).

¿Qué es el virus del papiloma humano?

El VPH es un virus distinto al del VIH y VHS (herpes)

Hay muchos tipos distintos de VPH.

Algunos tipos pueden causar problemas como verrugas genitales y cánceres.

¿Cómo se transmite?

Relaciones sexuales orales, vaginales o anales con alguien que porte el virus

El contagio es más frecuente en las relaciones sexuales vaginales o anales

El VPH puede contagiarse incluso cuando la persona infectada no tiene signos ni síntomas.

¿Quiénes están en riesgo?

Toda persona sexualmente activa puede contagiarse del VPH

A menor edad es mayor el riesgo porque el cuello uterino y el sistema inmunológico de la mujer aún son inmaduros

Prácticas sexuales de alto riesgo, entre ellas el tener varias parejas sexuales y no usar condón.

Deficiencia de folatos y vitaminas A, C y E por una dieta insuficiente, generalmente con pocas frutas y verduras.

Sistema inmune débil (VIH/SIDA, lupus o esclerodermia –enfermedad crónica degenerativa que afecta la piel, las articulaciones y los órganos internos)

Tabaquismo.

Uso de píldoras anticonceptivas, quimioterapia o inmunosupresores en mujeres que han tenido trasplantes

¿Se complica?

En la mayoría de los casos el VPH desaparece por sí solo y no causa ningún problema de salud.

70 % de las infecciones desaparecen en 1 año y el 90 % en 2 años.

Cuando la infección persiste ―entre el 5 y el 10% ― existe el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas

Este proceso normalmente lleva entre 15 y 20 años, dando muchas oportunidades a la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas, a menudo con altas tasas de curación.

Cuando el VPH no desaparece, puede causar problemas de salud como:

Verrugas genitales

Pequeños bultos o grupos de bultos en la zona genital.

Pueden ser pequeñas o grandes, planas o elevadas, o tener forma de coliflor.

Más de medio millón de personas en todo el mundo desarrollan verrugas genitales cada año.

Cáncer Cervicouterino

Cuello uterino (70% de los casos tienen el VPH como causa)

Puede tardar 20 años o más en desarrollarse después de una infección por virus del papiloma humano.

En estadio temprano por lo general no hay síntomas notorios.

Vacunarse contra la infección por el virus del papiloma humano es la mejor protección contra el cáncer del cuello del útero.

La mejor prevención es hacerse la prueba de Papanicolaou

¿Cómo sé si tengo virus del papiloma humano?

El cáncer generalmente puede tardar años en aparecer —incluso décadas— después de que una persona haya contraído el VPH.

No hay una prueba para determinar si una persona tiene o no el VPH. Tampoco existe una prueba del VPH aprobada para determinar si hay VPH presente en la boca o en la garganta.

Las pruebas de Papanicolau son pruebas muy importantes para descubrir células anormales en el cuello del útero que son causadas por el virus del papiloma humano

Existe también una prueba del virus del papiloma humano para las mujeres, pero sólo se usa en ciertas situaciones. Los proveedores de atención de la salud le pueden recomendar la prueba a:

Mujeres, como método de seguimiento posterior a una prueba de Papanicolau mediante la cual se detectan células anormales, o cuando los resultados de las pruebas de Papanicolau son poco claros

Mujeres mayores de 30 años cuando se realizaron una prueba de Papanicolau

Algunas personas descubren que tienen el VPH cuando presentan verrugas genitales.

¿Se previene?

Vacuna. Las vacunas contra el VPH son seguras y efectivas. Pueden proteger a los hombres y a las mujeres contra las enfermedades causadas por el VPH (incluso el cáncer).

Son tres inyecciones en un periodo de seis meses. Es importante recibir las tres dosis.

Deben vacunarse:

NIÑAS mayores de 9 años

Hombres hasta los 21 años que no la hayan recibido antes y para las mujeres hasta los 26 años, si no se vacunaron cuando eran menores.

Personas con el sistema inmunitario débil (incluidas las personas con el VIH/SIDA) hasta los 26 años, si no recibieron la vacuna completa cuando eran más jóvenes.

Prueba de detección del cáncer de cuello uterino.

Las pruebas de rutina en las mujeres de 21 a 65 años pueden prevenir el cáncer de cuello uterino.

¿Cómo se trata?

No existe tratamiento contra el virus mismo, pero existen tratamientos para los problemas de salud que puede causar el VPH

MITOS

Solo las mujeres padecen VPH, los hombres no.

El VPH se transmite a través de la saliva.

El uso del condón previene el VPH al 100%

El VPH se contagia por usar baños sucios.

El VPH es hereditario.

El VPH causa esterilidad.

Las mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres que han sido circuncidados, no desarrollan cáncer del cuello del útero

Solo me puedo poner la vacuna si no he tenido relaciones sexuales.