No he encontrado un solo ruso a favor de la guerra: mexicano en Moscú

Hay mucha tristeza en Rusia, la gente no quiere la guerra pero también están tristes por la imagen que se les está creando en el mundo. Hasta ahora no he encontrado un solo ruso que esté de acuerdo con la decisión que tomó su gobierno contra Ucrania, señaló Rafael Guillén, mexicano que vive en Moscú, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, compartió que son días normales y siguen trabajando porque la vida sigue. Además, señaló que sí han afectado un poco las sanciones impuestas a Rusia, aunque personalmente ha podido sacar dinero de los cajeros automáticos sin problemas y que ya no hay colas en los mismos como al inicio de la invasión a Ucrania.

Rafael compartió que la embajada de México ha mantenido una comunicación impresionante con los mexicanos como él que viven en Rusia, e incluso ya les anticipó una posible solución en caso de que no hubiera transferencias electrónicas por las sanciones.

Finalmente, compartió que su plan es quedarse en Moscú "hasta las últimas consecuencias" al igual que otras personas pues, aseguró, "nos encanta vivir aquí, es un gran lugar para vivir, es un hermoso país".