Voy a regresar en 3 años 6 meses a hacer activismo para volverme candidato independiente y buscar la próxima gubernatura de Quintana Roo, para ya no depender de líderes políticos ni de políticas de partido. Así nadie me podrá 'bajar' ni a billetazos como le hicieron con la alianza, ni a golpes de pecho morales como lo hicieron con Movimiento Ciudadano, dijo el empresario y actor Roberto Palazuelos en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, consideró que al hacerse a un lado con la candidatura este año, él pierde pero Movimiento Ciudadano también pierde mucho al dejar que le quitaran a su candidato fuerte con guerra sucia y los otros partidos ya saben cómo ganarle, sentando un precedente grave y delicado para la vida interna del partido.

Palazuelos señaló que no se sumará al proyecto del candidato que vaya a anunciar ahora MC, tras la invitación de Dante Delgado. "Le dije que me sumo a ser su amigo pero no a un proyecto donde no se va a ganar porque a mí no me gusta perder (...) no voy a apoyar un proyecto en el que no creo porque el único que puede ganar esto soy yo".

Respecto al video donde presuntamente aparece con un líder del Cártel del Golfo, el empresario Roberto Palazuelos dijo que no tiene idea de quien sea la persona, que ni siquiera ha visto el mencionado video y que no conoce a ningún líder del Cártel del Golfo, "esas son ya manipulaciones de guerra sucia", aseveró.