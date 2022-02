Transforma tu mente y aprende a hacer que el dinero trabaje para ti

Helios Herrera, director general de HH Consultores, con experiencia de más de 26 años en el área de Capacitación Humanística, Motivación, Superación Personal, Desarrollo Empresarial y Ventas.

Cuando hablamos de PARADIGMAS ya la palabrita está muy choteada, sin embargo, no hay nada más interesante que cómo se crean las ideas que regulan nuestra realidad y cómo es necesario transformarlas para poder abrirnos a la abundancia.

Hoy más que nunca entiendo que somos almas, viviendo experiencias terrenales, y aprendiendo de ellas, somos SERES, que tenemos un HACER y que como consecuencia TENEMOS cosas (unas más caras otras más baratas).

Y entonces ¿cómo podemos acceder a mejorar nuestra situación financiera y conseguir esas metas que tanto añoramos?¿Cómo puedes comprar el auto de tus sueños o la casa de tus sueños?

¡TRANSFORMANDO TU MENTE! Rompiendo paradigmas.

Un paradigma es una idea que regula la realidad, es decir son las cosas que aprendimos a ser y a hacer desde que estamos en el vientre de mamá y a lo largo de nuestra infancia, absorbemos hábitos, costumbres, ideas y compramos paradigmas que se quedan en nuestra mente como verdades absolutas. Por lo tanto, necesitamos sustituir esas ideas por unas nuevas y diferentes. ¿cómo?

¿A QUÉ VOY? Tú puedes tomar en tus manos tu futuro desde HOY. Conociendo las opciones que tienes para ahorro, para inversión porque TODOS podemos empezar a invertir desde unos cuantos dólares. Es importantísimo hacer cosas diferentes en tu vida cuando deseas resultados diferentes en ella. Muchas personas se la pasan casi toda su vida PREOCUPADOS por el dinero y por el futuro, sin embargo NO hacen nada por cambiar su realidad. En 2020, el INEGI reportó que el 51% de la población en México trabajaba de manera informal. ¿Qué quiere decir esto? Que poco más de la mitad de la población no tiene ni un plan de retiro, ni una fuente de ingresos adicionales, ni mucho menos condiciones idóneas de trabajo. Muchos viven al día, lo que a largo plazo se convierte en un grave problema económico. ¡No planean su futuro! Y lo peor, tampoco ahorran, mucho menos INVIERTEN.

Invertir, significa hacer trabajar activamente el dinero para que se multiplique a lo largo del tiempo (eso no pasa con el ahorro).

En México, solo el .2% de la población invierte en el mercado de valores, según cifras del INEGI

Mientras que en Estados Unidos por cada 100 personas de la PEA, 60 invierten.

Según una encuesta realizada por Blackrock (una empresa de inversiones con más de 27 años de experiencia), entrevistó a 24,682 personas en 13 mercados internacionales arrojó los siguientes datos:

54% siente que no tienen dinero suficiente para invertir.

61% teme perder todo si invierten.

27% desea equilibrar sus necesidades antes de invertir.

64% cree que la información sobre inversiones es confusa.

Más de un 1/3 de los encuestados aún no han empezado a ahorrar para la jubilación.

En México, el dinero es la causa n.° 1 del estrés.

Se encuentra por encima de la salud (27%), la familia (30%) y el trabajo (40%).

Se sabe que a partir del 2020, la población millennial se ha involucrado cada vez más en el mundo de las inversiones.

Si bien tus mejores recursos para invertir son tiempo y dinero, de acuerdo a la Universidad de Harvard, invertir tu dinero para que te genere una ganancia es la decisión más inteligente que puedes tomar, tengas un trabajo formal o informal.

Las inversiones pueden ser de cualquier tipo:

Bienes Raíces.

CETES y bonos del Gobierno.

Fondos de Inversión.

Fondos de Ahorro para el Retiro.

Negocios Multinivel

Cripto activos (mucho ojo con los esquemas PONZI)

¿Quieres aprender a romper paradigmas para empezar a construir un futuro financiero diferente?

Cambiar tu mentalidad. Es necesario saber que si quieres cambiar algo en tu vida, necesitas cambiar algo en tu vida, Einstein decía que “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. No importa si lo que vas a invertir es tiempo, dinero o esfuerzo.

¿Por qué inviertes? Lo primero que debes hacer es preguntarte la razón de tu inversión. ¿Lo haces por el beneficio de alguien más o del tuyo? ¿Es por seguridad, para tu futuro, para ayudar a otros? Establece tus objetivos para elegir el mejor proyecto que se adapte a ti.

Metas reales a corto plazo. El mayor error de muchos es esperar gratificación inmediata. Simplemente no ocurrirá. Al hacerlo, te preparas para el desastre. Las cosas llevan su tiempo

No ignores el punto de partida. No es ser pesimista, es ser realista. Ignorar la realidad y el contexto es otro terrible error. Planea con la cabeza, no con el corazón. Entre tu punto A y tu punto B solo hay dos caminos: acciones o excusas.

Analiza las opciones. Entre más información tengas, mejor. La rentabilidad, el retorno de inversión y el riesgo van de la mano, analiza si estás dispuesto a correr riesgos, no todas las opciones se van a adaptar a ti. Y por supuesto, sigue tu instinto, vamos a mantener una actitud positiva, sin embargo, si algo no te “vibra”, si no estás convencido de una idea, no deberías “entrarle”.

Decide ACTUAR ya. SI todo el tiempo te la pasas meditando si las oportunidades que llegan a tu vida son las mejores para ti o no, ¡NUNCA VAS A LOGRAR NADA! Es mejor actuar y corregir el camino que nunca actuar por “esperar a que todos los semáforos estén en “siga” para salir de casa.

Atrévete y prueba cosas nuevas. Aunque una vez hayas tenido éxito con un proceso, no siempre va a ser el que TODAS las. Veces te llevará a conseguir un siguiente nivel, se vale convertirse en TRIATLONISTA (ya aprendiste una técnica, ahora viene la siguiente etapa de la competencia y hay que prepararse y estar dispuesto a cambiar)

Encuentra una red de apoyo. Bien lo dice un dicho popular, “la unión hace la fuerza.” Un buen equipo te ayudará a cumplir tus metas y te hará sentir motivado, familia, socios…

Encuentra un sistema que duplicar. Si ya alguien llegó al destino al que tú querías llegar, sigue sus pasos, replica sus acciones y después que llegues a la meta, inventa otro camino para tu siguiente meta.

Sé paciente y constante. Muchas veces nos frustramos por la falta de resultados inmediatos. Recuerda que según el proyecto en el que inviertas, serán las posibilidades, no te desesperes, es un compromiso de largo plazo.

Elige en consciencia la mejor opción que funcione para ti y tu familia. Invertir inteligentemente te tomará tiempo y esfuerzo, pero entre más te atrevas a hacerlo, más rápido descubrirás lo que es una buena idea y lo que no.

Por supuesto, cuando encuentras las herramientas para acompañar tu camino, es mucho más fácil y si es para planear metas hasta 5 años, pero también para empezar a diseñar tu retiro… ¿cómo te estás apalancando? ¿qué inversiones estás practicando?

Invertir hoy ya no se limita a un grupo exclusivo de personas. Cualquiera puede aprender a hacer crecer su dinero independientemente de su trabajo, ingresos o estilo de vida.

Transforma tu realidad, vive sin límites.