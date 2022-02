No hubo maltrato a menores del CAIS San Bernabé: Nashieli Ramírez

Se dio por concluida la investigación alrededor de la queja por la situación de las niñas, niños y adolescentes en el CAIS de San Bernabé, aunque sigue en proceso la parte de las cuestiones laborales, señaló la Dra. Nashieli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó las tres líneas de investigación que se abrieron sobre estas denuncias y las evidencias que encontraron:

a) Infraestructura: "Pudimos comprobar que existen servicios básicos, espacios para escuela, para clases especiales, cuartos separados para niños y niñas con mucha amplitud".

b) Medicación: "De estos 10 niños de los que se hace mención, cinco tienen diagnóstico psiquiátrico y dentro de los expedientes médicos y valoraciones que hicimos está justificado con sus planteamientos que estén con esos medicamentos. No es una cuestión arbitraria".

c) Maltrato físico: Respecto a la foto donde se ve a un niño envuelto en una sábana, la Dra. Ramírez compartió que "fue tomada el 29 de octubre de 2021, el niño muy temprano tuvo una crisis severa, intentó hacerse daño con unas tijeras y el enfermero a cargo utilizó una técnica que está autorizada por los psiquiatras y psiquiatría cuando hay una crisis que se sale de control y no puede controlarse bajo ningún otro poder disuasivo. En ese sentido, no es una acción disciplinaria".

Agregó que el que no se pudiera evidenciar que hubo violaciones a una libre de violencia de estos niños, eso no quita que existen cuestiones que tienen qué trabajar como son la institucionalización como las prácticas de sujetación.

La Dra. Ramírez señaló que por ello la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió 10 recomendaciones que van desde la desinstitucionalización de las niñas, niños y adolescentes, la visión médica y no social de los tratamientos, además de proponer cambios al Congreso, al existir un vacío legal sobre quién tiene qué legislar sobre estos temas.

Tras aclarar que encabeza un organismo autónomo, la Dra. Nashieli Ramírez señaló que la CDH CDMX llevará un seguimiento de este caso a través de la Cuarta Visitaduría, dijo esperar que la indignación que generó esta denuncia sea permanente para mantener la situación de estas niñas, niños y adolescentes en el ojo de la opinión pública.