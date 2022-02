¿Cómo asfixiar a cupido?

Tere Díaz, Psicoterapeuta, especialista en desarrollo personal y terapia de pareja. Su más reciente libro ¿Cómo identificar a un patán?

Aura Medina De Wit, Psicoterapeuta, instructora de meditación y autora de los libros: “¿Amor o codependencia?” y “Lo que ellos dicen de ellas”.

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta.

¿Por qué se celebra el 14 de febrero?

Esta fecha es una festividad que a lo largo del tiempo ha recibido muchos nombres, sin embargo, tiene su origen en el siglo III en Roma; cuando un sacerdote de nombre Valentín fue sentenciado a muerte al oponerse a la orden del emperador Claudio II. Esta orden consistía en prohibir los matrimonios en personas jóvenes, ya que los hombre solteros sin familia se consideraban mejores soldados. A partir de este momento, Valentín, comenzó a realizar bodas en secreto para jóvenes enamorados, y debido a esto, fue sentenciado a muerte por el emperador el 14 de febrero del año 270. Esta fue la versión rápida de la historia de tan afamada fecha y que sin duda alguna en nuestro país tiene gran fuerza.

TERE DÍAZ

Pide cantidad en vez de calidad. Más viajes, más tiempo, más chats, más sexo…

Dile que te diga TODO sobre de él y cuéntale hasta lo que no quiere saber. El otro ha de ser siempre un misterio. Y no me refiero a una mentira, a un fraude, pero hay que ser sincero pero sensato

Fusiónate. Construye planes pegados… y cancela tu proyecto de vida personal por el otro, es decir, “sean uno uno mismo”

“Demasiada confianza da asco” Los espacios privados de higiene personal, ir al baño, etc. se hacen a solas. El deseo requiere cierta idealización y enamoramiento, compartir una taza de escusado puede ser “demasiada realidad”.

Intenta complacerlo en todo.

Nunca varies las rutina. No podemos andar del “tingo al Tango”. Pero si planeamos juntas de trabajo, atuendo para bodas, menús para festejos, porque no crear escenarios diferentes para cultivar el amor.

No te cultives. Lo aburrido, anodino, y trivial, jamás resulta atractivo.

Víctimísate. Le darás lástima, pero no interés.

Descuida tu persona. Física y emocionalmente.

Corrígelo para que se mejore. Los consejos no pedidos, sobre todo en público, caen re mal.

Célalo. Persíguelo, escúlcale, “mete hilo para sacar hebra” y ármale panchos. Sentirse controlado, acotado, poseido, vigilado, hace que el deseo muera y se pierda el amor.

Da por hecho que nunca se irá de ti.

AURA MEDINA

Tratar a tu pareja como si fuera tu hijo/ hija.

Culpar a tu pareja continuamente por tus cambios de humor, por como te sientes, por lo que no haces

Querer tener siempre la razón

Colgarte de tu pareja para todo, pretender que ella/ el resuelva todos tus problemas

Criticar a tu pareja continuamente, burlarte de Ella enfrente de otras personas

Ceder y complacer continuamente, pasando por encima de tus necesidades

Constantemente quedar en algo y no cumplir, olvidar compromisos , llegar siempre tarde

Descuidarte a ti mismo

MARIO GUERRA

Pon su amor a prueba (Tú, tú y nadie más que tú para todo).

Corrige sus defectos. (tratar de hacer cambiar a la pareja).

Demuéstrale quién manda (luchas de poder).

Asegúrate que aún hay compromiso (demandas y exigencias como prueba de amor).

Mantenle en vigilancia (desconfianza tóxica).

Castiga sus insolencias (las venganzas).

Mejor ya no le inviertas (la salida fácil).

Un estudio hecho a lo largo de cuatro años en parejas de recién casados por la Universidad de Florida, sugiere que un matrimonio aguantará mejor o peor la presión en función de la fortaleza de su vínculo.