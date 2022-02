Cualquier servidor público, pero principalmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe tener la responsabilidad de no difundir lo que está prohibido difundir durante el periodo de la veda electoral que inició el 4 de febrero y termina el 10 de abril tras concluir la consulta de Revocación de Mandato, señaló Pamela San Martín, analista en temas político-electorales, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que incluso si un reportero le pregunta sobre temas vedados, hay una responsabilidad en él como servidor público que saben cuáles temas no se deben tratar o cómo abordarlos y recordó que el Jefe del Ejecutivo ya ha dicho en algunas ocasiones que no puede hablar de ciertos temas porque se lo impide la Ley electoral, "aunque en otras ocasiones dice lo que la propia Constitución señala que no debe decir".

La analista explicó que existe una prohibición absoluta de cualquier tipo de propaganda electoral en dicho periodo, por lo que no se podrá difundir nada sobre el tema con excepción de tres excepciones: salud, educación y protección civil en caso de emergencias.

Pamela San Martín recordó que el Tribunal Electoral señaló que las conferencias mañaneras son un formato de comunicación novedoso que por sí mismo no se puede prohibir, pero el contenido y manifestaciones específicas hechas en esta conferencia son lo que determina si no se puede difundir.

Agregó que de acuerdo con el Tribunal Electoral, las concesionarias están obligadas a no transmitir esta propaganda gubernamental prohibida, por lo que en caso de que decidan transmitirla, y más si es en vivo, se colocan en una situación de riesgo importante porque no pueden controlar lo que va a decir el presidente o cualquier otro servidor público en estas conferencias mañaneras.