Sigo creyendo que en la Secretaría de Salud hay infiltrados conservadores, en México han muerto 655 mil personas por COVID en los últimos dos años, así lo señaló el director de Animal Político, Daniel Moreno, ante los señalamientos del Presidente quien afirma que la cifras son de conservadores.

El periodista subrayó en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que los datos emitidos son expuestos en la página oficial coronavirus.gob.mx, pues en ella se concentra información que la OMS ha considerado para entender la pandemia en cada país, como es el exceso de mortalidad.

Detalló que cada año en todos los países del mundo muere la misma cantidad de personas, por temas violentos enfermedades del corazón, etc. hay variaciones, pero lo normal es que crezca un poco por diversos factores y es a esto lo que se conoce con el término "exceso de mortalidad" y se da cuando los datos de un año son superados por el año anterior.

En México, el exceso de mortalidad es de entre 700 y 750 mil personas.

El exceso de mortalidad se ha presentado en todos los países del mundo debido a un fenómeno completamente nuevo que es la pandemia por COVID-19.

Moreno señala que este dato nos sirve para entender las muertes por COVID; subrayó que en ningún país del mundo el número de muertos se sabe con precisión, pues cuando inició la pandemia, no se podían registrar correctamente las causas, no se sabía si era o no por COVID, no había las condiciones para ello.

Y afirmó que "nuunca vamos a saber cuántas fueron las muertes por COVID-19. No es una causa perversa, es el golpe de la pandemia".

Sin embargo, señaló que hay tres consignaciones importantes a evaluar, los muertos 100% por COVID, los muertos asociados a COVID (causas seguramente derivadas) y un tercer grupo de otras muertes.

En los números oficiales dijo es importante revisar estos elementos para saber cómo ha pegado la pandemia a México, para ello cada día la Secretaría de Salud da a conocer las cifras en las que ya superamos los 300 mil.

Con base en actas de defunción, la propia página dice que hay 155 mil muertes más asociados a COVID, y 200 mil más que han muerto por otras causas (COVID no identificado, por cualquier otra causa que no pudo ser atendida por los doctores). Es decir, han muerto 655 mil personas más de las que se tenía previsto que murieran, son los números oficiales, detalla.

Moreno afirma que en el mundo apenas se están midiendo los números de exceso de mortalidad y reconoció que hacerlo es un enredo, "en México es mucho más sencillo hacerlo, punto a favor del gobierno, pero todavía no sabemos bien a bien cómo le fue".

No obstante, afirma que en las primeras comparaciones México es un país en donde el exceso de mortalidad es más alto que en otros países donde solo alcanza el 10%, por lo cual la cifra de 665 mil es un número muy alto, y lo coloca entre los primeros.

En algún momento se tendrá que hacer una evaluación de la pandemia y será el exceso de mortalidad la que nos permitirá saber que la forma que se enfrentó la pandemia que es negativa, concluyó el periodista.