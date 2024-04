Xóchitl Gálvez se jugará su resto en este debate: Javier Tejado

“Me parece que Claudia Sheinbaum llegará cautelosa a defender su ventaja, me parece que Xóchitl Gálvez está jugando su resto en este debate, quiere resetear el ánimo después de lo que no le fue muy bien en el debate pasado… Álvarez Máynez quiere figurar un poquito, no le ha ido muy bien en su campaña, quiere empezar a figurar, no porque vaya a ganar, sino para genera votos para las campañas de los senadores”, compartió Javier Tejado sobre lo que podemos esperar en el segundo debate presidencial a realizarse el próximo 2 de junio.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el analista detalló que la duración de este segundo debate será de más de dos horas y tendrá 4 bloques con cinco minutos en la bolsa para que cada candidato pueda debatir y la transmisión es obligatoria para todos los medios públicos en sus principales canales.

Los temas son cuatro: crecimiento económico, pobreza y desigualdad, infraestructura y desarrollo y cambio climático, los que consideró “aburridos”, porque en la opinión publica están presentes temas menos técnicos, pero espera que el formato y la moderación a cargo de Adriana Pérez Cañedo y Alejando Cacho sean de mayor agrado que el primero.

Detalló que las 400 preguntas videograbadas fueron hechas a ciudadanos en toda la República de las cuales los moderadores escogieron 8 y cada uno de los candidatos tendrá oportunidad de responder.

Lo que viene para la Ley de Amparo y Fideicomisos

Sobre la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, la oposición impugnará y como afecta directamente a magistrados de la SCJN, abrirán un “expedientes varios”, es decir no esperará la impugnación de un tercer para revisar lo que representa esta ley.

Y adelantó que otro tema que sacará chispas es que ministro Alfredo Ortiz Mena soltó el proyecto de fideicomisos que dice que la desaparición de la mayoría de estos sería legal, a excepción del Fonden y Conacyt cuya desaparición no solo sería ilegal, sino que tienen que restablecerlos y regresarles su dinero, “si esto se vota tendrían que regresarles 30 mil millones de pesos y a ver de dónde saca el ejecutivo los fondos”.