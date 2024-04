Feminicida de Iztacalco fue identificado desde 2020

Silencio absoluto de autoridades, impunidad y falta de voluntad es la que evidenció el periodista Animal Político, Paris Martínez “al señalar con documentos oficiales” que el ‘feminicida de Iztacalco’, Miguel “N” habría sido identificado desde 2020.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista reconoció que la falta de voluntad e interés es lo primero que falta a las autoridades para bajar el índice de impunidad en los casos de feminicidio en la Ciudad de México.

Detalló que “de acuerdo a documentos oficiales generados por el gobierno capitalino, la fiscalía tenía ubicado e identificado a Miguel desde 2020 por nombre, sabían la ubicación de su centro de trabajo y tenían indicios de su involucramiento en diversas desapariciones de mujeres en las inmediaciones del metro Coyuya, y sin embargo no se hizo nada”.

Su vinculación con una desaparición ocurrida en 2018 fue agregado a las carpetas de investigación en noviembre de 2020, fecha desde la cual la autoridad sabe quién es, su modus operandi, pero no hubo la voluntad e interés de ahondar en la investigación, lo que “permitió que continuara en libertad cometiendo crímenes”.

La investigación que hoy se hace pública dijo, no presenta imagen fotográfica, por protección a las víctimas, no obstante a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dijo le compartimos la información completa, sin embargo, señala “al principio nos dijeron no sabemos de qué hablan” y ahora “hay un silencio absoluto… hasta este momento no han fijado una postura”.

Esto demuestra dijo “la intención a priori de las autoridades de negar cualquier responsabilidad”.

Adelantó que hoy se harán pública más información al respecto por que “la fiscalía de justicia no fue la única dependencia capitalina que tuvo conocimiento de la identidad, de la identidad y de la ubicación de este personaje”.

Finalmente señaló que la responsable de la FGJ de CDMX era Ernestina Godoy, hoy candidata de Morena al Senado de la República.