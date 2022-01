De no ser por la seguridad con la que contaba en esos momentos ya estaría en la estadística nacional de periodistas asesinados. La libré, pareciera que iba a pasar al cuarto periodista asesinado en México, compartió José Ignacio Santiago, periodista de origen zapoteco, en Así el Weso, tras sufrir un ataque a balazos en Oaxaca.

En entrevista con Así el Weso, narró que un auto con tres hombres armados con 'cuernos de chivo' persiguió la camioneta donde viajaba tras cubrir información para la plataforma Pluma Digital Noticias. Detalló que salió ileso de esta agresión gracias a las maniobras y a la acción de los escoltas que le asignó la Secretaría de Gobernación a través del Mecanismo de Protección a Periodistas.

Compartió que tuvo qué pelear para que le asignaran seguridad, luego que en 2015 le fracturaron ambos brazos en una agresión y en 2017 fue 'levantado', tras lo cual lo integraron al Mecanismo ya que estaban por matarlo por negarse a colaborar con un grupo delincuencial que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

Señaló que este grupo pretendía que les brindara información de los trabajos que llevaba a cabo la policía e incluso le ofrecieron integrarlo a una nómina, algo que rechazó y denunció.

José Ignacio Santiago compartió que pese a identificar plenamente a la persona que lo amenazó en esa ocasión, la Junta de Gobierno en la que estaban Segob, la Feadle, Reporteros sin Fronteras y la CEAV, prácticamente lo obligaron a llegar a una conciliación pues le aseguraron que no había pruebas sufientes para consignar a su agresor.

Finalmente, el periodista compartió que no cree que este mismo grupo delictivo esté relacionado con el ataque que sufrió hoy, "aunque no se descarta" y afirmó que no podría hacer señalamientos contra nadie en estos momentos.