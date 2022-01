Hambre emocional: Sana tu sobrepeso con la Descodificación Biológica

Angeles Wolder, directora y fundadora del Instituto Ángeles Wolder, profesora y terapeuta de Descodificación Biológica. Además, es autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo (2016) y El reflejo de nuestras emociones (2019).

De qué va:

• En este libro Ángeles les dice cómo sanar el sobrepeso y la obesidad desde la escucha activa de nuestras emociones.

• A través de la Descodificación Biológica, propone identificar y canalizar aquello que hemos callado y que tapamos con comida, evitando las dietas eternas.

¿Quién de ustedes ha pensado esto toooda su vida?

• “He luchado toda mi vida contra el sobrepeso inútilmente y siempre me ganó él.”

• “Nunca pude tener el cuerpo que hubiera querido tener.”

• “Cada año hago una dieta distinta y acabo con más kilos.”

• “No bajo de peso porque lo mío es hormonal.”

• Frases como las anteriores se escuchan a diario y contienen una gran carga de desaliento, amarguras, tormentos, decepciones o justificaciones y nos revelan que las personas han gastado tiempo, dinero y energía, además de generarse preocupaciones, estrés y emociones negativas, sin conseguir lo que desean. ¿QUÉ PUEDE SER MÁS FRUSTRANTE QUE INTENTAR ALGO UNA Y OTRA VEZ SIN VISLUMBRAR EL MÁS MÍNIMO CAMBIO? Pesarse y pesar lo que se come únicamente para darse cuenta de que se guarda más que lo que se ingresa.

¿Sabes porque las dietas no funcionan?

• Porque se centran en lo único que no es un problema, la comida. Está demostrado que las dietas restrictivas en las que se pasa hambre no sirven, porque el cerebro no las soporta y en tres meses el 80% de las personas recuperan, y a veces superan, lo que con tanto esfuerzo habían bajado.

• Si hay una condición física que la mayor parte de la gente en algún momento de su vida le preocupa por exceso o defecto, es el peso. En la actualidad el foco está puesto en promocionar una alimentación saludable como eje vertebrador de un normopeso ya que según la OMS en este mismo año 2022 más del 50% de la población mundial infantil y adulta tendrá sobrepeso y eso es muy probable ya que en el 2016 el 40% de la población ya tenía sobrepeso y el 13% padecía obesidad. Por otro lado, se promueve la actividad física con poco éxito.

• El sobrepeso no es solamente una cuestión de calorías ingeridas, sino también de EMOCIONES NO LIBERADAS.

Hambre emocional y hambre real: ¿Cuál domina tu vida?

• El hambre real o físico aparece de forma gradual, con sensaciones físicas como flojera, vacío en el estómago, irritabilidad o dolor de cabeza.

• El hambre emocional aparece de forma repentina y se come muy rápido. A nivel físico el hambre real se siente en el estómago mientras que el hambre emocional se siente en otros lugares como garganta, pecho, intestinos, boca.

• El hambre emocional nos empuja hacia los alimentos para cubrir una necesidad del alma que sufre.

• En cambio, el hambre real cubre la necesidad de nutrir a nuestro cuerpo.

• Nutrirse significa incorporar en nuestra alimentación todos los hidratos, las proteínas, los minerales, las vitaminas y las grasas que nuestro cuerpo necesita.

¿Qué lo dispara?

• Éstas son las preguntas que deberías hacerte

• ¿Qué aspecto de mi vida no funciona y no lo puedo mirar?

• ¿Qué me estresa, me da miedo o me irrita?

• ¿Qué siento que falla o se desmorona?

• ¿Qué me está ocurriendo o que me angustia?

• ¿Siento hastío, aburrimiento o desgana?

• ¿He renunciado a cambiar algo en mí para cambiar la vida que no me gusta?

• ¿Me avergüenzo de mi cuerpo, de mi capacidad física?

• Cuando alguien está muy por encima de su peso normal es complejo identificar las causas que lo han llevado a este punto, ya que este síntoma tiene una dimensión multifactorial.

Conflictos biológicos asociados:

• Hay muchos conflictos asociados al sobrepeso que pueden relacionarse, por ejemplo:

 La ausencia de algo o alguien

 La soledad

 El abandono

 Las pérdidas

 La falta de afecto

 La desvalorización

 La agresión

 Humillación

 La autoexigencia

 El ultra control

 La lucha o la obligación de resistir.

• Ante este amplio abanico, lo primero que debemos hacer es identificar el conflicto causante del sobrepeso ya que es un síntoma que llega fácil y se marcha con dificultad y con el que hay que tener mucho cuidado.

• De su interpretación depende nuestro metabolismo.

• Una vez identificadas nuestras emociones es el momento de poder expresarlas y soltar el estrés.

• Es imprescindible conectar con nuestro cuerpo y aprender a estar con nosotros mismos.

¿Puedes mejorar? SÍ

• Comienzas el día con una actividad de autocuidado

• Es una forma de decirle al cerebro que te quieres cuidar y que estás dispuesta a hacerlo.

• Solo ten alimentos sanos: optimiza la calidad de la comida de tu alacena.

• Recuerda “El éxito desde el exterior es pasajero. El éxito desde el interior es permanente”.

¿Cómo liberar el hambre emocional?

• Desprograma tu cerebro de la sensación de carencia

• Come cuando hay hambre física y estás relajado y en un espacio lindo dedicado para ello.

• Deja un poco de comida en el plato

• Bebe un vaso de agua antes de comer y durante las comidas

• Come despacio, mastica bien

• Olvida las etiquetas y juicios sobre tu cuerpo

• Aprende a amar a tu cuerpo tal y como es.

• Procura que tu intestino e hígado se mantengan sanos