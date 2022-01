Decálogo para mantener al cien tu salud mental y emocional

Dr Cristián Molina, Psiquiatra. Sub Director Instituto de salud mental del gobierno de Yucatán México. Especialista en atención y valoración de la conducta suicida, y en el tratamiento de conductas adictivas así como rehabilitación en trastornos mental graves como, esquizofrenia, trastorno bipolar y patología dual en cientos de jóvenes. FB: Dr Cristian Molina // FB: Conadic MX Oficial.

HOY SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN

Un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. La idea de este día es sensibilizar sobre esta enfermedad y la salud mental.

Conservar y construir tu bienestar mental, físico y emocional:

• Los problemas humanos, los sentimientos, los pensamientos, esas encrucijadas que corresponden a todo sujeto que habla, que tienen que ver con distintos momentos en la vida, que nos convocan nos interpelan en distinta intensidad, estos momentos tienen que ver con cambios o crisis vitales, que entendemos por: pasar de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vejez, alguna enfermedad, etc.

• Estos cambios no son cambios fáciles y algunas personas se encuentran sin recursos para poder transitarlos, no hay una manera correcta o ideal de gestionar esos tránsitos, son momentos donde tenemos que utilizar nuestros recursos, también en aquellas situaciones donde nos toca perder cosas, perder personas que amamos, nadie está exento de experimentar un duelo.

• La diferencia no está entre si tengo más o menos problemas, está en la capacidad de resolver y cómo reaccionar ante las situaciones que nos toca vivir.

1. Ser consciente de tus pensamientos o dialogo interno:

• El pensamiento puede ser un verdugo que nos tortura a través de la preocupación y el montaje imaginario de escenas que NO QUEREMOS VIVIR o bien, el pensamiento puede funcionar como la mejor de las herramientas para alcanzar lo que SI QUEREMOS VIVIR.

• La preocupación es la etapa previa a la toma de decisiones. Hasta que la preocupación no se frena, la decisión no puede ser tomada.

• Nadie fue a ninguna parte gracias a la preocupación. Cualquier movimiento interesante, por mínimo que sea, es producto de una decisión tomada, Decisión con o sin miedo.

• ¿Cómo salir del círculo de la preocupación?

 Empezando a clarificar las ideas y los recursos

 animándose a imaginar escenarios agradables

 Accionando una planificación

2. Contribuir, DAR:

• SEA LO QUE SEA QUE SIENTAS QUE REQUIERAS o necesites ENTREGALO TU PRIMERO.

• Si tú no entregas tus regalos, dones, nadie lo puede hacer por ti, tú tienes algo específico en que puedes contribuir y así vivenciar que tu vida importa, gracias a la diferencia que hiciste en alguien más o en tu comunidad. Amar es un don, Aceptar la falta es perder para ganar…no perder para perder como el ego lo ve. (Amar es dar tu falta, aunque no lo sepas…)

3. Cumple tus promesas, honra tu palabra:

• Confiamos en maestros, mentores, seres queridos, amigos, parejas y expertos...pero no es tan fácil confiar en UNO mismo. La autoconfianza necesita de la acción para sostenerse, renovarse e incluso incrementarse, la confianza se crea cumpliendo nuestros acuerdos y promesas.

4. Interrogar tus creencias, juicios o lo que consideras tu verdad:

• Un pronóstico de como ira nuestra vida; es la capacidad de interrogar nuestras creencias, “yo creo que..” lleva implícito dos cosas; creer como creencia(tu verdad) y que se articula con crear , creer y crear están anudados, en tanto, todos como sujetos divididos por el inconsciente , y aquí interviene la posibilidad de que haya nuevas escrituras , nuevas nominaciones, ¿Por cuantos años he estado identificado con esa verdad o identificación, o creencia sufriente? . Interrogar tus creencias te permite activar tu creatividad, tu capacidad de inventar una nueva verdad.

5. Estar Presente: Sentirse bien debería ser algo impostergable:

• La vida es aquí y ahora o demasiado tarde. El deseo es un motor que nos hace querer siempre otra cosa, sin embargo ¿somos capaces de valorar lo que tenemos o sólo pensamos en todo lo que hace falta? o en lo que nos ocurrió en el pasado.

• Quizás hay personas que pueden sufrir cuando se preguntan ¿Que significan para ese alguien?, ¿que soy para ti?, pero en el fondo lo importante y lo crucial es construir una respuesta de

• ¿qué soy para mí?

• Muchas veces creemos que nos faltan miles de cosas para sentirnos bien, y como conejo tras la zanahoria corremos persiguiendo objetivos. Y los vamos renovando incansablemente, de modo que NUNCA es suficiente para estar bien

6. Enfócate en lo que si funciona:

• Todos tenemos la elección de enfocarnos en lo que NO funciona de nuestra vida por ejemplo “que está mal en mi familia” , “los errores de mis padres”, “lo que no me gusta de mi cuerpo”, “lo que odio de mi”, etc, y es muy fácil quedarse enganchado en eso y entrar en un ciclo de pensamiento circular que no lleva a ningún lado funcional, podemos en cambio enfocarnos la mayor parte del tiempo en lo que SI funciona , ejemplo “tengo un cuerpo que funciona “, “todos sabemos hacer algo, por pequeño o grandes talentos todos sabemos hacer y crear algo” , “la naturaleza funciona”, “al menos casi todos tenemos al menos un vínculo social que funciona”. Enfocarte en lo que funciona te apoya a generar movimientos, desafíos y crecimiento. Nuevas Metas.

7. Expresa lo que sientes:

• Poner palabras a todo aquello que sientes, piensas, duele o vivencias, te apoya a soltar, a dejar ir, a poder traer a la conciencia eso que llevas guardando o cargando en secreto, que luego se transforma en algún síntoma o malestar si no lo dejamos ir, busca a alguien que sepas que va a abrazar tu decir, sin juzgar, sin darte consejos simplistas, simplemente te va a escuchar y contener. Soltar eso que te avergüenza es una forma poderosa de ser libre.

8. Cubre tus necesidades básicas biológicas:

• Tu cuerpo y tus células necesitan energía para funcionar, esa energía proviene de hidratarte, comer sano, dormir bien y respirar, es importante que antes de enfrentar cada día, generes el habito de realizar una revisión de tu esfera biológica y que te comprometas a realizar los cambios de hábitos y practicar esos hábitos hasta que se conviertan en una disciplina.

9. Sé valiente:

• La valentía no se define como la ausencia de miedo, la valentía consiste justamente en poder ser más grande que tu miedo e ir por todo aquello que dices es importante para ti y para las personas que dices más amar, se requiere valentía para aceptar nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras heridas, y poder juntar nuestras partes y levantarnos y recuperar nuestra integridad, la mayoría de las cosas o personas que valen la pena en esta vida requieren de valentía.

10. Ser agradecido:

• Implica valorar todo aquello que a través de tus elecciones has creado en tu camino por este planeta, tomando responsabilidad por las buenas noticias y las no tan buenas noticias, por todo aquello en lo que fallaste y en lo que triunfaste, cada elección que has tomado te ha llevado a donde estás el día de hoy consciente o inconscientemente, la culpa es una emoción que siempre nos acompañara , pero tiene una función y NO es equivalente a ser responsable.