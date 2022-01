Alza de casos de COVID-19 podría colapsar los servicios: Dr. Macías

La enfermedad por la variante ómicron de COVID-19 es leve en su mayoría pero si se enferma mucha gente al mismo tiempo puede haber una disrupción de los servicios en los hospitales por contagios que los dejen sin gente para trabajar, señaló el Dr. Alejandro Macías, Infectólogo y exzar durante la pandemia de influenza AH1N1, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que no es conveniente que nos enfermemos todos al mismo tiempo, pues se puede afectar no solo los hospitales sino los servicios generales y la economía como ya ha ocurrido con el transporte aéreo en México por contagios en las tripulaciones o como en Reino Unido, donde se han cerrado líneas del metro porque no hay quien maneje los trenes.

El Dr. Macías recomendó que quien pueda hacerse una prueba, se la haga, pero si no, en caso de síntomas respiratorios se asuma que se tiene COVID-19 y se aísle, no se sobremedique y solo eche mano de analgésicos y revise su nivel de oxigenación que debe estar por encima de 90, además que avise en su trabajo y a las personas con las que estuvo en contacto recientemente.

Recordó que también es muy importante extremar precauciones, evitar aglomeraciones y que quien pueda trabaje desde casa, además de que se vacunen quienes aún no lo han hecho.