Diferencias entre extorsión o secuestro: claves para no ser víctima

Iván Ivanovich, Especialista en temas de seguridad y protección ejecutiva. Representante en México de IBSSA (International Bodyguard and Security Services Association). Autor del libro “Protección ejecutiva en el siglo XXI: La nueva doctrina”.

El secuestro en números:

• De acuerdo a la Asociación Alto al Secuestro en México ocurren 4 secuestros al día, 28 cada semana y 121 al mes.

• De acuerdo a un estudio de la UNAM, el 57% de los casos de secuestro ocurre alrededor de la casa u oficina, 15% en hoteles de paso, 14% en traslados.

• Más del 75% de los secuestros se soluciona con el pago del rescate.

• De acuerdo a Jesús Jiménez Granados, Director General de Control, Verificación y Seguimiento de la Coordinación Nacional Antisecuestros, los secuestros son orquestados en su mayoría por familiares, amigos, compañeros de trabajo.

• En 2020 fueron secuestradas 3,792 víctimas. De ellas: 65.4% fueron hombres, 22.5% mujeres y 12.1% son menores de edad (Alto al secuestro)

• De acuerdo a especialistas en temas de seguridad, la clase media, es el nuevo blanco de los secuestradores porque no cuentan con un equipo de seguridad con el que puedan defenderse de dichos ataques, además de que un secuestro de este tipo requiere menor costo, logística e incluso riesgo para estos delincuentes.

• PENA: En la Ciudad de México el delito de secuestro puede ser castigado desde 8 hasta con 70 años de acuerdo con la modalidad y las condiciones en que se cometió la privación de la libertad.

• El 50% de las llamadas de extorsión, esas donde te dicen que tienen secuestrado a un familiar, salen desde un penal. Anualmente, desde los penales salen cinco millones de llamadas de teléfonos celulares, de acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La evolución del secuestro:

• De los años 70 a principios de siglo era enfocado a multimillonarios por razones tanto económicas como políticas.

• Después se transformó y descendió a las personas con poder adquisitivo alto, posteriormente también medio y ahora inclusive medio bajo.

• Ha descendido también el monto de rescate de varios millones de dólares a cien mil y en ocasiones hasta diez mil pesos al igual que el tiempo de retención de la víctima de semanas o hasta meses a menos de una semana e inclusive días.

Los dos tipos de secuestro:

• PLANEADO: Es ejecutado por grupos entrenados y organizados que trabajan con un plan diseñado. Aquí la víctima ha sido bien seleccionada.

• AL AZAR: es el secuestro exprés que también puede, en ciertos casos, convertirse en secuestro regular. El secuestro “al azar” no lleva planeación por lo que las medidas de protegerse son las mismas que se usan contra otros delitos de fuero común.

OJO: El secuestro virtual:

• La idea final de este delito está en engañar a las víctimas para que paguen un rescate por liberar a un ser querido que creen que está siendo amenazado con violencia o muerte. A diferencia de los secuestros tradicionales, en un secuestro virtual, nadie realmente ha sido secuestrado. En cambio, a través de engaños y amenazas, las víctimas son rápidamente obligadas a pagar un rescate antes de que el plan se desmorone.

• Aquí los delincuentes obtienen montos de entre 3 mil y 8 mil pesos, o cifras fáciles de reunir en un par de horas.

Las fases del secuestro:

• Recopilación de la información sobre la víctima (inteligencia hostil)

• Observación de la víctima (vigilancia hostil)

• Prueba de reacción o “puesta a punto”

• Espera antes de ataque

• Ataque final

¿Qué hacer para prevenir un secuestro?

• Tratar de controlar quiénes son las personas que están en nuestros lugares frecuentes.

• Si vas en coche tener muy bien identificados los puntos donde tienes que desacelerar, topes, baches, etc.

• No des información personal o familiar a desconocidos, incluyendo a prestadores de servicios.

• Mantén comunicación constante con tu familia; infórmales dónde y con quién estarás.

• Evita dar a conocer tu situación económica; no ostentes tus bienes, logros económicos, etc.

• Evita llevar contigo mucho dinero en efectivo o más de una tarjeta de crédito

• Deja entrar a tu casa sólo a quienes sean de tu entera confianza

• No hagas alarde de las vacaciones que harás; evita publicar tu ubicación dentro de tus redes sociales

• Trata de ser impredecible. Cambia constantemente las rutas por las que transitas diariamente. No llegues a tu casa o trabajo por el mismo lugar. Pero, lo que más tienes que hacer es tener puntos identificados alrededor de tu casa donde podrían esperarte o tomarte por sorpresa.

• Mantente alerta mientras caminas o conduces; evita distraerte con tu teléfono celular.

• Si notas alguna actividad o persona sospechosa en tu entorno, repórtala inmediatamente a las autoridades.

• No tengas citas con desconocidos en lugares poco frecuentes

• El lugar más peligro del mundo es un coche estacionado. Si tienes que esperar a alguien en la calle dentro de tu auto. Mantén el vehículo cerrado, el motor en marcha y las luces apagadas. De preferencia, dejar el coche, no esperar en él.

• Siempre visualiza rutas de escape cuando acudas a un lugar por si llegas a encontrarte en peligro. Si te encuentras en riesgo puedes gritar “fuego” o “está temblando” para llamar la atención de otras personas que se encuentren alrededor.

¿Y si me llaman diciéndome que tienen secuestrado a un familiar?

• IMPORTANTE ACLARAR: Lo primero que tienes que hacer es asegurar si es un secuestro real o virtual.

• Es fácil: en un secuestro virtual te presionan a pagar una cantidad menor en corto tiempo y no te dejan colgar el teléfono, secuestro real se toman su tiempo, cortan la comunicación, no tienen prisa etc.

• No se puede “no perder la calma”: La calma se va a perder, por esto se recomienda, formar un pequeño equipo de manejo de crisis interno, una persona NO puede tomar decisiones en este momento.

• También NO ofrecer dinero a la primera.

• A parte de contactar las autoridades es recomendable siempre contar con un asesor de cabecera en temas de seguridad (para los que trabajan en una empresa puede ser gerente de seguridad) o un profesional de seguridad que puede orientar antes durante y después.