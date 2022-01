No es buena noticia que AMLO tenga COVID-19: Tello

No es una buena noticia que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dado positivo a COVID-19 otra vez, esperemos que se restablezca y no tenga ninguna complicación porque no es 'gripita', el 'covidcito' no existe, y aunque es probable que sea la variante ómicron eso no lo hace algo por lo cual no preocuparse, dijo el Dr. Xavier Tello, analista y consultor en temas médicos y de salud, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, cuestionó por qué después de tantos meses persiste el querer forzosamente subestimar la pandemia, pese a que estamos en el peor de los escenarios con el mayor número de contagios y, agregó, no es ningún consuelo que en este momento no haya grandes ocupaciones hospitalarias, porque al final del día las vamos a tener.

Destacó que el gran número de contagios de todas formas será un golpe a la economía porque muchos se van a tener qué incapacitar y esto ha pasado hasta ahora con las aerolíneas, pero seguirá con los restaurantes, la hotelería, etc.

"Lo vamos a ver con gente que se encuentra enferma, esperemos que no muy grave pero muchos van a estar graves y muchos también van a morir y de cualquier manera no hay cómo minimizar esto, no es normal hacerlo, hay qué hacerle entender a la población que debe de protegerse y tiene el gobierno qué tomar medidas como responsable del bienestar de la ciudadanía", dijo.

Sobre el presidente López Obrador, el Dr. Tello agregó que es un hombre con muchos seguidores y muy carismático, que seguramente tiene una gran base social y debería aprovecharlo en beneficio de la población y no en beneficio de sus propias ideas.