AMLO asocia al crimen con la pobreza; pero es una mirada parcial: experto

El presidente López Obrador dice que si mejoran las oportunidades laborales, educativas, etc. habrá menos violencia y eso es parcialmente cierto, ya que está comprobado que muchas personas que cometen homicidios no tienen impedimentos económicos, por lo que la delincuencia violenta no necesariamente está relacionada con el problema que el presidente identifica, señaló Ernesto López Portillo, Coordinador del programa Seguridad Ciudadana de la universidad Iberoamericana en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que el crimen se ha convertido en una forma de vida para mucha gente sin restricciones económicas, por lo que necesitamos políticas diferentes que respondan a estas otras causas que hacen que la gente decida dedicarse a la vida delictiva y violenta.

Agregó que también hace falta en México comprobar las políticas de seguridad, para identificar qué falla y qué múltiples causas generan la violencia, lo que nos lleva a seguir repitiendo esquemas viejos "que dan resultados, en el mejor de los casos, cortos; y en el peor, fracasos sonados", externó.